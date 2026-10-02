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Tosya’da büyüklerin günü sohbet ve yaş pasta ile kutlandı

Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Tosya Huzurevi sakinleriyle buluşup pasta kesti, sohbet etti ve iyi dileklerde bulundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tosya’da büyüklerin günü sohbet ve yaş pasta ile kutlandı

Etkinlikte birlik ve sohbet

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında sakinlerle birlikte yaş pasta kesildi ve günleri kutlandı.

Ziyaret ve sohbetin içeriği:

Büyükacar, huzurevi sakinleriyle uzun süre sohbet ederek onların günlük yaşamları ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Etkinlik sırasında katılımcılarla anılar paylaşıldı, geçmişten kesitler konuşuldu ve samimi bir ortamda zaman geçirildi.

Vurgu yapılan mesajlar:

Başkan Yardımcısı Büyükacar, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet ettik. Günlerini kutlayarak kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledik. Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onlara saygı ve sevgi göstermek, gönüllerini almak ve hayatlarına ortak olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleri ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yıllar diliyoruz"

Gerçekleştirilen ziyaret, yerel yönetimin yaşlılara yönelik duyarlılığını gösterirken, küçük sosyal etkinliklerin huzurevi sakinlerinin moral ve sosyal katılımına olumlu katkı sağladığını vurguladı. Katılımcılara iyi dilekler iletilmesiyle tören sona erdi.

TOSYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BÜYÜKACAR, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TOSYA...

TOSYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BÜYÜKACAR, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TOSYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE DÜZENLENEN PROGRAMA KATILARAK, YAŞLILARLA BİRLİKTE PASTA KESTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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