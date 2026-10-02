Kayseri'de temizlik ve düzen için eylülde 1.133 zabıta denetimi

zabıta ekipleri eylülde kapsamlı denetimler yaptı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, eylül ayı boyunca kent genelinde kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına odaklanan çalışmaları aralıksız sürdürdü. Yapılan denetimler toplam 1.133 olarak kaydedildi ve farklı alanlarda düzen, güven ve tüketici haklarının korunması hedeflendi.

denetimlerin türleri ve sayısal dağılımı:

Ekipler, gıda ticaretinden sokak düzenine kadar geniş bir yelpazede kontrol gerçekleştirdi. Buna göre 522 hal giriş rüsum denetimi ile pazaryeri düzenine ilişkin denetimler yapıldı; tüketici haklarının korunması amacıyla 115 markette etiket denetimi yapıldı. Sokak satıcılığı ve işgal denetimleri kapsamında 98 seyyar satıcılık denetimi, 115 işgal denetimi ve 130 servis ile ticari araç denetimi gerçekleştirildi.

Sosyal yaşamı ve çevreyi etkileyen unsurlara da müdahale edildi; ekiplerce 88 dilenci denetimi ve şehir estetiğini korumaya yönelik 65 çevre kirliliği denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulama tespit edilenlere yönelik toplam 252 idari işlem uygulandı.

amaç, yöntem ve sürdürülebilirlik:

Zabıta Daire Başkanlığı, denetimlerin amacını vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması, kent düzeninin korunması ve şehir estetiğinin sağlanması olarak tanımlıyor. Başkanlık, "Düzenli ve Temiz Şehir, Mutlu Toplum" anlayışı doğrultusunda hem rutin kontrolleri hem de ihbarlara dayalı müdahaleleri sürdürerek mevzuata uyumu sağlamayı ve toplumsal yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ; EYLÜL AYINDA KAMU DÜZENİ, HALK SAĞLIĞI VE ŞEHİR ESTETİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE BİN 133 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.