Galatasaray sahasında tek golle güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü 77. dakikada oyuna sonradan giren Deniz Gül kaydederek sarı-kırmızılılara zorlu bir galibiyet getirdi. Maç RAMS Park'ta oynandı ve hakemliğini Daniel Siebert üstlendi.

Maçın dönüm anı:

Karşılaşmanın kırılma anı 77. dakikada geldi. Sağ kanattan kullanılan kornerde Sara topu ceza sahasına gönderdi; savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde müdahale eden Deniz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skoru belirledi. Öncesinde Yunus Akgün ile Batrakov ve 61. dakikada Yunus'un şutu gibi ataklar Galatasaray için dikkat çeken anlar oldu. Aston Villa da 82. dakikada Hemmings ile ve maç içinde başka ataklarla denemelerini sürdürdü ancak skoru değiştiremedi.

Kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Galatasaray sahaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Oyuna sonradan girenler arasında Deniz Gül (62') ve Lesley Ugochukwu (74') dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk kadrosunu maç içinde İlkay Gündoğan 90+2' değişikliğiyle tamamladı. Aston Villa'da ise Zion Suzuki, Taylor Harwood-Bellis, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Johan Manzambi, Alysson dos Santos ve Nicolas Jackson görev aldı; önemli değişiklikler arasında Leon Goretzka 68', Emiliano Buendia 82' ve Ross Barkley 74' gibi hamleler yer aldı.

Maç boyunca hakem yönetimine yansıyan kartlar da oyunun akışını etkiledi; Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün Galatasaray'dan, Nicolas Jackson, John McGinn, Joao Gomes ve Ross Barkley ise Aston Villa'dan sarı kart gören isimler oldu. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de maç sırasında sarı kartla uyarıldı.

Sonuç olarak Galatasaray, bu kritik galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürürken maçta öne çıkan unsur savunma disiplinini koruyup tek golle maçı kapatması oldu. Hakemler listesinde Jan Seidel ve Rafael Foltyn yardımcı hakem olarak yer aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA’YI 1-0 MAĞLUP ETTİ.