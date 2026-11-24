emre belözoğlu maç öncesi değerlendirmesi:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te İngiltere'de Stamford Bridge'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu. Belözoğlu, bu maçı hem kulüp hem de Türk futbolu açısından "anlamlı" bir gece olarak gördüğünü belirtti.

Teknik adam, futbolculuk geçmişiyle teknik direktörlük deneyimini kıyaslarken bu seviyede çalıştırıcılık yapmanın beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini vurguladı ve Fenerbahçe gibi büyük bir camiada beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekti.

rakip ve taktik hazırlıklar:

Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'in uzun yıllardır birbirleriyle oynamaya alışmış ve benzer oyun anlayışını sürdüren bir takım olduğunu söyledi. Rakibin istikrarına ve son dönemdeki başarılarına dikkat çekerek Fenerbahçe olarak buna göre hazırlandıklarını anlattı. Elindeki oyuncu kalitesine güvendiğini belirten Belözoğlu, takım oyununu Şampiyonlar Ligi'nde sahaya yansıtma hedeflerinin sürdüğünü ifade etti.

Belözoğlu, "İlk 24'e kalmak Fenerbahçe için net bir hedef" diyerek kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini net şekilde ortaya koydu ve bu amaca ulaşmak için takımın performansını yükselteceklerini aktardı.

taraftar desteği ve takım içi güven:

Teknik direktör, oyuncuların güçlü bir destek ve güven ortamına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Camianın beklentilerinin yüksek olmasının zaman zaman hayal kırıklıklarına yol açabileceğini söyleyen Belözoğlu, oyuncuların arkasında duran bir taraftar kitlesinin önemini öne çıkardı.

Bir benzetme yaparak takımın bir arabanın hızlanmasına benzettiği süreçte sadece benzine değil, yönetecek bir direksiyona ve diğer parçalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Belözoğlu, kendisinin ve teknik ekibinin göreve başladıklarından beri oyunculara inandıklarını ve güven verdiklerini ifade etti.

Skorların da yardımıyla sürecin hızlanmasını ümit ettiğini söyleyen Belözoğlu, kısa vadede oyunun standardını yükseltmeyi hedeflediklerini ekledi.

arda turan, duygusal boyut ve saha içi rekabet:

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i çalıştırıyor olmasının maçın duygusal yönünü güçlendirdiğini söyleyen Belözoğlu, Arda'yı hem eski takım arkadaşı hem de değer verdiği bir isim olarak nitelendirdi. 46 yaşındaki teknik adam, bildiği kadarıyla ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceğini belirterek bunun ayrı bir anlam taşıdığını aktardı.

Belözoğlu, iki taraf arasında rekabetin sahada olacağını, maçtan sonra ise Arda ile birbirlerini sarıp ayrılacaklarını ifade ederek hem rekabetin hem de dostluğun korunacağını vurguladı.

Stamford Bridge'de daha önce forma giymiş olan N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun stadyuma hakimiyetleri ve deneyimlerinin Fenerbahçe'ye avantaj sağlayabileceğini belirten Belözoğlu, bu iki oyuncunun yaşadığı tecrübelerin takıma olumlu yansıyacağını düşündüğünü söyledi.

Sonuç olarak Belözoğlu, yarınki maçın Fenerbahçe açısından galibiyetle noktalanmasını istediğini ve bunun Türk futbolu için de güzel bir akşam olacağını ümit etti. Maçın sonucundan bağımsız olarak duygusal bir rekabetin ve mesleki saygının öne çıkacağını kaydetti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU