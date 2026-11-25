Darende yükseklerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı başladı ve çevre kısa sürede beyaza büründü. Yağışın özellikle Atmalı ve Güneli mahallelerinde etkili olduğu, örtü oluşumunun gözlendiği bildirildi.

Etkilenen mahalleler:

Atmalı ve Güneli başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde oluşan yağışla birlikte bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar örtüsünün yer yer devam ettiği, kış mevsiminin yüksek rakımlarda hissedilmeye başlandığı kaydedildi.

Sürücülere uyarı:

Bölgede yaşayanlar kar yağışının sürdüğünü belirtirken, yetkililer ve yerel halk yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri buzlanma ve kayganlaşan yol riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin hızlarını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerildi.

Yetkililer, yağışın devam ettiğini ve hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.

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