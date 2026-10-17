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Deniz Gül'ün son dakika golü Galatasaray'ı Eryaman'da galibiyete taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Deniz Gül'ün 88. dakikadaki golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip deplasmanda üç puan aldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Deniz Gül'ün son dakika golü Galatasaray'ı Eryaman'da galibiyete taşıdı

maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği karşısında zorlu bir mücadele sonrası 1-0 galip geldi. Karşılaşma, Eryaman Stadı'nda oynandı ve tek golü 88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yapan Deniz Gül kaydetti. Maç boyunca iki ekip de gol için tempo kurmaya çalıştı; Galatasaray'ın ataklarında Victor Osimhen ön plana çıkarken Gençlerbirliği ev sahibi avantajını kullanarak zaman zaman baskı kurdu.

maçtan dakikalar:

49. dakikada Roland Sallai'nin ceza sahası içi sol köşeden yaptığı vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı. 52. dakikada Tongya'nın sol köşeden gönderdiği topla buluşan Tiago'nun vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 60. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci İrfan Can kornere çeldi. 62. dakikada Mendes'in sol taraftan ceza sahasına girip yaptığı şut yan ağlarda kaldı. 66. dakikada Salih Uçan ceza yayı dışından sert vurdu ancak top üstten auta gitti. 70. dakikada Osimhen'in sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Gül ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti; savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve maçın tek golü kaydedildi. 90+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı dışından vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı. Maçta Galatasaray'dan Victor Osimhen sarı kart gördü.

kadrolar ve teknik ekip:

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat; Fıratcan Üzüm (Koita dk. 90+1), Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson; Salih Uçan (Oğulcan Ülgün dk. 72), Diabate (Martor dk. 90+1), Gouveia (Orakpo dk. 72); Luis (Zafer Göktuğ Erdem dk. 80), Tongya, Mendes. Yedekler arasında Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Aslan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdürrahim Dursun yer aldı. Teknik direktör: Bernd Storck.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jacobs dk. 70); Mario Lemina, Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk.61); Leroy Sane (Rafael Leao dk. 61, Deniz Gül dk. 77), Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 61); Victor Osimhen. Yedekler arasında Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş bulunuyor. Teknik direktör: Okan Buruk.

Stat: Eryaman. Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak. Gol: Deniz Gül (dk. 88) (Galatasaray). Sarı kart: Victor Osimhen (Galatasaray).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA GALATASARAY DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ&#039;Nİ 1-0&#039;LIK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA GALATASARAY DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 1-0'LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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