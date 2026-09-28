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Deniz üzerinde beliren dev hortum Alanya İncekum sahilinde ilgi topladı

Alanya İncekum Mahallesi açıklarında sabah görülen dev hortum, kıyıdaki vatandaş ve turistlerin dikkatini çekti; cep telefonlarına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Deniz üzerinde beliren dev hortum Alanya İncekum sahilinde ilgi topladı

Deniz üzerinde beliren hortum Alanya'da görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan bir hortum, bölgedeki vatandaşlar ve turistler tarafından görüldü. Olay, İncekum Mahallesi halk plajı karşısında gerçekleşti ve kıyıdan da net şekilde izlendi.

Olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Hortum sabah saatlerinde denizde bir süre ilerledi. İncekum Mahallesi açıklarında beliren doğa olayı, kıyıda bulunanlar tarafından fark edildi ve uzun süre gözlemlendi.

Vatandaşların gözlemleri ve sonuç:

O anları görenler cep telefonlarına sarılarak görüntü aldı; bazı turistler de yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Deniz üzerinde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu ve herhangi bir zarar bildirilmedi.

Görüntüler, bölgedeki kısa süreli bu doğa olayının yerel halk ve ziyaretçiler tarafından dikkatle takip edildiğini gösterdi.

Alanya’da deniz üzerinde dev hortum

Alanya’da deniz üzerinde dev hortum

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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