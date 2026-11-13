Denizin ortasında pervaneye halat dolanan katamarayı balıkçılar kurtardı

Karacabey açıklarında fırtına sırasında denizde mahsur kalan katamaran kurtarıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, bir katamaranın pervanesine güverteden sarkan halatın dolanması sonucu teknede mahsur kalanlar için yapılan müdahale olumlu sonuç verdi. Olay, fırtına koşullarında yaşanırken bölgedeki balıkçılar ve liman yetkililerinin koordinasyonu ile riskli durum bertaraf edildi.

yardım çağrısı ve organizasyon:

Olay, saat 15.05 sıralarında Kurşunlu Mahallesi açıklarında gerçekleşti. Seyir halindeki katamaranın pervanesine halat dolanınca tekne fırtına nedeniyle ilerleyemez hale geldi ve kaptan telsizle yardım talep etti. Çağrı Kurşunlu Limanına ulaştı, ardından Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek kooperatifle iletişime geçerek kurtarma çalışmalarını organize etti.

kurtarma operasyonu ve sonuç:

Bölgede görev yapan balıkçılar vakit kaybetmeden hareket etti; Cemal Baba isimli balıkçı teknesiyle denize açılan ekip katamarana ulaşarak tekneyi halatla yedekledi ve kıyıya doğru çekmeye başladı. Zorlu hava koşullarına rağmen yedekleme çalışmaları başladı ve saat 17.30 civarında katamaran güvenli şekilde Kurşunlu Limanına ulaştırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı (yaralanma yoktu).

Olaydan etkilenen tekne sahibi, zor anlarda müdahalede bulunan muhtar ve balıkçılara teşekkür etti. Operasyonu başarıyla tamamlayan ekipler de kurtarma sonrası rahat bir nefes aldı ve müdahalenin zamanlama ile koordinasyonunun kritik olduğu vurgulandı.

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