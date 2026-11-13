Lodos devirdi, park halindeki lüks otomobile ağaç düştü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, Güzelyalı Siteler Mahallesi Yasemin Sokak'ta bir ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü ve araçta hasar meydana geldi.

olayın gelişimi:

Olay sırasında sokakta araç trafiği kısa süreliğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Mudanya İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek parçalara ayırdı ve yol kenarına kaldırdı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

mahalle sakinlerinin çağrısı:

Sokakta oturan Doğan Sonkaynar, yaşanan sessizliği bozan büyük bir gürültü duyduklarını ve aşağıya baktıklarında ağacın komşularının aracının üzerine düştüğünü gördüklerini aktardı. Sonkaynar, bir an önce önlem alınmasının vatandaşlar açısından iyi olacağını belirtti.

Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için bölgedeki risk taşıyan ağaçların kontrol edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Olayda yaralanma bildirilmedi ve yetkililerden önleyici ek çalışmalar bekleniyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ, PARK HALİNDEKİ YABANCI PLAKALI LÜKS OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. OLAYDA ARAÇTA HASAR MEYDANA GELİRKEN, MAHALLE SAKİNLERİ SOKAKTA TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK BAŞKA AĞAÇLAR BULUNDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA