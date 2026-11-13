Tırın arkadan çarpmasıyla Beylikdüzü'nde otomobil otobüs ve tır arasında sıkıştı

Kaza ve ilk müdahale:

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde, saat 16.00 civarında meydana gelen kazada, arkadan gelen tırın çarptığı otomobil durağa yanaşan İETT otobüsü ile tır arasında sıkıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü olayda araçta bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralıların durumu ve hastaneye sevk:

İtfaiyenin kurtarma çalışmasının ardından olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı iki vatandaş hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre her iki kişinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

Trafik ve inceleme:

Kaza nedeniyle bulvar kısa süreliğine trafiğe kapandı; araçların çekilmesinin ardından yol yeniden açıldı. Olay yerinde polis ekipleri ve trafik birimleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve sorumluluk tespitine yönelik soruşturma sürüyor.

Beylikdüzü’nde otomobil tır ile İETT otobüsü arasında sıkıştı: 2 yaralı