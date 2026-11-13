Ladik'te servis denetimleri: öğrenci taşımacılığında güvenlik önceliği

Ladik'te okul servisleri denetimi sürüyor

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü şube müdürü Uğur Menekşe başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere, emniyet ve jandarma personeli ile zabıta ekipleri de katıldı. Çalışmanın temel hedefi, öğrencilerin güvenli ulaşımlarını sağlamak ve trafikte bilinç oluşturmak olarak ifade edildi.

denetim kapsamı:

Ekipler, servis araçlarının teknik durumu, bulunması gereken belgeler, emniyet kemerlerinin işlevselliği, araçların yolcu kapasitesi ve sürücülerin yasal yükümlülüklerini detaylı şekilde kontrol ediyor. İnceleme sırasında mevzuata aykırı durumlar tespit edildiğinde ilgililere uyarı yapılıyor ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanıyor.

uygulama ve koordinasyon:

Denetimler, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, emniyet birimleri ve Ladik Belediyesi zabıta ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülüyor. Yetkililer, ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi ve trafik kurallarına uyulmasının takip edileceğini belirterek, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak süreceğini vurguladı. Bu uygulamanın, servis taşımacılığında güvenlik standartlarının korunması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

LADİK İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR.