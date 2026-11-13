Dolar 50,3626 +0,16%
Euro 55,5924 -0,04%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.283,93 -0,11%
EUR/USD 1,1036 -0,21%
Brent Petrol 96,50 +0,71%
--°

Ladik'te servis denetimleri: öğrenci taşımacılığında güvenlik önceliği

Ladik'te İlçe Millî Eğitim, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri okul servislerinde belge, teknik durum ve emniyet kemerlerini denetliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 18:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ladik'te servis denetimleri: öğrenci taşımacılığında güvenlik önceliği

Ladik'te okul servisleri denetimi sürüyor

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü şube müdürü Uğur Menekşe başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere, emniyet ve jandarma personeli ile zabıta ekipleri de katıldı. Çalışmanın temel hedefi, öğrencilerin güvenli ulaşımlarını sağlamak ve trafikte bilinç oluşturmak olarak ifade edildi.

denetim kapsamı:

Ekipler, servis araçlarının teknik durumu, bulunması gereken belgeler, emniyet kemerlerinin işlevselliği, araçların yolcu kapasitesi ve sürücülerin yasal yükümlülüklerini detaylı şekilde kontrol ediyor. İnceleme sırasında mevzuata aykırı durumlar tespit edildiğinde ilgililere uyarı yapılıyor ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanıyor.

uygulama ve koordinasyon:

Denetimler, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, emniyet birimleri ve Ladik Belediyesi zabıta ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülüyor. Yetkililer, ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi ve trafik kurallarına uyulmasının takip edileceğini belirterek, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak süreceğini vurguladı. Bu uygulamanın, servis taşımacılığında güvenlik standartlarının korunması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

LADİK İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK...

LADİK İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıgül ailesi soruşturmasında Ömer Sarıgül ifade verdi: Emir Sarıgül ile 7-8 yı...
images

Kocasinan'da evinin önünde pompalı tüfekle öldürülen kişi davasında sanığa 25 yı...
images

Lodos devirdi, park halindeki lüks otomobile ağaç düştü
images

Tekirdağ'da virajı kaçıran çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara'da hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Zeytinköy'deki kaza gölgesinde: orman işçisi Dağpınar'da uğurlandı

Guterres: yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz

Merz'ten uyarı: Çin'deki trump-putin görüşmesi öncesi sürpriz istemiyoruz

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor