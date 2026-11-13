Tekirdağ'da virajı kaçıran çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi, Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çevre Yolu bağlantı yolunda seyreden M.K. idaresindeki çöp yüklü tır, Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Çevre Yolu Ergene istikametine geçiş yaptığı sırada viraja girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen tır, yüksekten aşağıya kaymanın eşiğinden döndü.

müdahale ve yaralı:

Kazada 1 yaralı olan tır şoförüne olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'DA ÇÖP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ