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Erdemir: düşük karbonlu çelikte teknoloji, politika ve finans eşgüdümü şart

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan, COP31'de düşük karbonlu çelik için teknoloji, düzenlemeler ve uluslararası finansmana erişimin şart olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erdemir: düşük karbonlu çelikte teknoloji, politika ve finans eşgüdümü şart

Erdemir'in COP31 vurgusu

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) çatısı altında Erdemir, çelik sektörünün karbonsuzlaşma sürecini gündeme taşıdı. Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan konuşmasında, düşük karbonlu çelik üretiminin yalnızca teknolojik bir değişim olmadığını; politika, finans ve pazar dinamikleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

çeliğin stratejik rolü:

Doğan, çeliğin savunma sanayiinden otomotive, inşaattan altyapıya ve beyaz eşyaya kadar yaygın kullanımını hatırlatarak, ülke ekonomisindeki yerini öne çıkardı. Doğan'ın sözleri şöyle: "Çelik aynı zamanda bir ekonomik güç göstergesi." Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle çelik üretim kapasitesi arasında doğrudan ilişki olduğunu belirtti ve bu nedenle sektörün ulusal stratejilerde öncelikli ele alınması gerektiğini ifade etti.

dönüşümün finansal ve politik boyutu:

Konuşmada, yeşil ve dijital dönüşümün birbirini tamamlayan iki unsur olduğuna dikkat çekildi. Doğan, "Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm birlikte ikiz dönüşüm olarak ele alınıyor." diyerek, teknolojik yeniliklerin pazarda rekabet avantajı yaratacağını söyledi. Ancak dönüşümün yüksek sermaye gerektirdiğini, bu nedenle erişilebilir ve öngörülebilir finansmanın kritik önemde olduğunu vurguladı.

Doğan, sektöre ilişkin üç ana ayağı şu sözlerle özetledi: "Karbonsuzlaşma ya da düşük karbonlu çelik üretimi dediğimizde sadece bir teknoloji dönüşümünden bahsetmiyoruz. Bunun farklı bacakları olduğuna inanıyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki finansman. Diğeri politikalar özellikle teşvik politikaları ya da düzenleyici politikalar. Üçüncüsü de pazarın özellikle düşük karbon çeşidi olan talebinin artması ve buradan bir ekonomik katma değerin oluşturulması."

Bu çerçevede Doğan, uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma bankalarının sürdürülebilir finansman sağlama rolüne dikkat çekti. Söz konusu finansal kaynakların sektörün kademeli ve sermaye-yoğun dönüşümünü mümkün kılacağına işaret etti ve Erdemir olarak COP31'de paydaşlarla işbirliği arayışında olduklarını belirtti: "Biz de bu minvalde Erdemir olarak COP31’de farklı paydaşlarla bir araya gelmek üzere buradayız."

ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN OYAK MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİNDEN...

ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN OYAK MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİNDEN ERDEMİR’İN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE MURAHHAS AZASI İSMAİL DOĞAN, ÇELİK SEKTÖRÜNDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ULUSLARARASI REKABET AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "KARBONSUZLAŞMA YA DA DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK ÜRETİMİ DEDİĞİMİZDE SADECE BİR TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜNDEN BAHSETMİYORUZ" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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