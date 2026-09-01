Denizli Büyükşehir'de saha ekiplerine vatandaş odaklı iletişim atölyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden personel eğitimi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı, doğru ve insan odaklı ulaştırılmasını sağlamak amacıyla saha personeline yönelik yeni bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Kurum, periyodik eğitim programlarına bir yenisini ekleyerek hizmet kalitesini ve saha uygulamalarının etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Programa, Daire Başkanı Veysel Danacıoğlu, Şube Müdürü Tuncay Şahan ve saha personeli katıldı. Eğitimde sosyolog Serap Kartal tarafından 'Sosyal Yardım Hizmetlerinde Etkili İletişim ve Vatandaş Odaklı Hizmet' konulu sunum yapıldı ve saha uygulamalarına dair pratik öneriler paylaşıldı.

Eğitimin içeriği ve öncelikleri:

Eğitimde öncelikli olarak vatandaşlarla etkili iletişim kurma, aktif dinleme ve empati becerileri üzerinde duruldu. Ayrıca doğru ve anlaşılır bilgi aktarımı, beden dili kullanımı ve iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı. Katılımcılara, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve buna uygun hizmet sunumu konusunda somut yöntemler aktarıldı.

İçerikte ayrıca saha çalışmalarında güven ilişkisi kurulması, sosyal yardım hizmetlerinin doğru biçimde tanıtılması ve sosyal destek projelerine başvuru süreçlerinin sağlıklı yürütülmesine yönelik uygulamalara yer verildi. Eğitim, saha personelinin hem teknik hem de vatandaş odaklı yaklaşımlarını güçlendirmeye odaklandı.

Beklenen etkiler ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, düzenlenen eğitimin sosyal yardım hizmetlerinde etkinlik, verim ve vatandaş memnuniyetinin artmasına katkı sunacağını belirtiyor. Kurumun periyodik eğitim programları çerçevesinde benzer çalışmaların devam edeceği ve saha personelinin yetkinliklerinin sürekli geliştirileceği vurgulandı.

SOSYAL YARDIMLARIN VATANDAŞLARA DAHA HIZLI, DOĞRU VE İNSAN ODAKLI ULAŞTIRILMASINI AMAÇLAYAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SAHA PERSONELİNE YÖNELİK ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ VERDİ.