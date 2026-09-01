YKS'de ilk binin tercihi tıp ve mühendislik olurken yapay zeka programları da rağbet gördü

yerleştirme sonuçları ve öne çıkan tercihler:

2026-YKS yerleştirme sonuçları, yüksek başarı sıralamasındaki adayların tercihlerinde geleneksel bölümler ile yeni açılan teknoloji odaklı programların birlikte öne çıktığını gösterdi. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk bine giren adayların yerleştiği programlarda tıp ve mühendislikler belirgin biçimde tercih edildi.

sayısal puan türünde dağılım:

Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490 kişi tıp programlarına yerleşirken, 434 aday mühendislik programlarını tercih etti. Mühendislik yerleşimlerinde öne çıkan programlar arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliğine 194, Bilgisayar Mühendisliğine 135, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine 43, Endüstri Mühendisliğine 38 ve Uçak Mühendisliğine 24 aday yerleşti.

eşit ağırlık ve sözelde öncelikler:

Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adayların en fazla tercih ettiği program hukuk oldu. Bu puan türünde 185 aday hukuk programlarına yerleşirken, 181 aday işletme ve 171 aday iktisat programlarını tercih etti. Diğer yerleşimler arasında psikolojiye 60, Yönetim Bilişim Sistemlerine 51, ekonomiye 37, Yönetim Bilimleri programlarına 33, Uluslararası İlişkilere 30 ve Sanat ve Sosyal Bilimler programlarına 29 aday yerleşti. Eşit ağırlık puan türündeki adayların bir kısmının sayısal programlara yönelmesi de göze çarptı; bu adaylardan 57si tıp, 14ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 12si Bilgisayar Mühendisliği ve 9u Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşti.

Sözel puan türünde ise ilk bine giren adayların en fazla yerleştiği alan tarih oldu; tarih programlarına 105 aday yerleşti. Tarihi programları 83 adayla Özel Eğitim Öğretmenliği takip etti. Sözel puan türünden ilk bine giren 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarına yerleşti. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatına 48, ilahiyata 46 aday yerleşti.

geleceğin meslekleri: yapay zeka ve siber güvenlik:

Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı vizyonu kapsamında açılan yeni programlar, yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan da öğrenci aldı. 2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan ve farklı disiplinlerle yapay zekâyı bir araya getiren programlara yönelim, gençlerin beklentilerindeki değişimi ortaya koydu.

yapay zeka programlarına yönelim:

Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adaylardan 10u İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşti; bu öğrencilerin 7'si ilk 500'de, 1'i ise ilk 100 içinde yer aldı. Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk bin içerisinden 3 öğrenci kazandı ve bu öğrencilerin 2'si ilk 500'deydi. Sözel puan türünde ilk bine giren adaylardan 3'ü İşletme ve Yapay Zeka, 2'si Felsefe ve Yapay Zeka, 2'si Tarih ve Yapay Zeka programlarını tercih etti. Sayısal puan türünde ise ilk bine giren 9 aday, önceki yıllarda açılan Yapay Zeka Mühendisliği programına yerleşti.

siber güvenlik eğilimleri:

Yükseköğretim Kurulunun dijital dönüşüm odaklı programları arasında yer alan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasından öğrenci aldı. TYT puan türünde ilk binde yer alan bir aday ile eşit ağırlık puan türünde ilk 150'de yer alan bir aday bu programa yerleşti.

yetkililerin değerlendirmesi:

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, istihdam odaklı programların yaygınlaşmasının ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programların açılmasının öğrencilerin tercihlerine güçlü biçimde yansıdığını belirtti. Özvar, teknolojik dönüşümün yükseköğretimde yeni bir program ve insan kaynağı planlamasını zorunlu kıldığını vurgulayarak programları ülkenin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

Özvar, yeni programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasını önemsediğini ifade ederek şunları ekledi: "İlk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk 100, ilk 500 ve ilk bindeki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli. Bu tablo, gençlerimizin dünyadaki değişimi çok iyi okuduğunu, geleceğin hangi alanlarda şekilleneceğini gördüğünü ortaya koyuyor."

Başkan Özvar ayrıca üniversite programlarının değişen dünyaya ve istihdam piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını hedeflediklerini belirterek şu yorumu paylaştı: "Biz gençlerimizi yalnızca bugünün işlerine hazırlayan bir yükseköğretim sistemiyle yetinmek istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdamla bağı güçlü, teknolojik dönüşümü yakalayan ve ülkemizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren yeni programları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam edeceğiz."

2026-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2026-YKS) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRLERİNDE İLK BİNE GİREN ADAYLARIN YERLEŞTİKLERİ PROGRAMLAR BELLİ OLDU.