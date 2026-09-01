Pursaklar Nezaket Okulları'nda öğretmenler adab ve erdem odaklı eğitimle güçlendi

Pursaklar Belediyesi hizmet içi eğitim programını tamamladı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları öğretmenleri, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bir haftalık hizmet içi eğitim programını tamamladı. Öğretmenler, her gün farklı bir uzmanın yürüttüğü oturumlarla adab, erkan ve eğitim yaklaşımları konusunda derinlemesine bilgi edindi.

Günlük oturumlarda ele alınan konular:

Programın ilk gününde Osman Kayaer tarafından verilen "Kur’an-ı Kerim’de Nezaket Dili" seminerinde, kutsal metinlerde yer alan nezaket ve güzel söz vurguları paylaşıldı. İkinci gün Memiş Okuyucu "Öğretmenlik Sanatı" başlıklı sunumunda öğretmenliğin teknik yönlerinin yanı sıra mesleğin incelikleri ve sorumluluklarına dikkat çekti. Üçüncü gün ise Prof. Dr. Murat Demirkol "Adab-ı Muaşeret" kavramının toplumsal yaşamdaki yerine değinerek, şehirleşme süreçleriyle birlikte nezaket kurallarının giderek daha fazla önem kazandığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı maarif modeli ve erken çocukluk eğitimi:

Dördüncü günde Milli Eğitim Bakanlığı adına Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şemsettin Durmuş ve Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Feyza Kübra Alpagat öğretmenlerle bir araya geldi. Durmuş, eğitim vizyonu bağlamında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verirken, Alpagat erken çocukluk eğitimi alanındaki çalışmalar ve uygulama öncelikleri üzerine sunum yaptı. Konuşmalar, eğitimde hedeflenen "yetkin ve erdemli nesiller" yaklaşımını somutlaştırdı.

Programın kapanış oturumunda Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu "Ahlak, Adap ve Erkan" başlıklı konuşmasında dengeli ve düzenli bir hayatın temel unsurlarını tartıştı. Eğitim sonunda Sarıoğlu’nun kitabı öğretmenlere hediye edilirken, program konuşmacılarına Pursaklar Belediyesi’nin ürünlerinden oluşturulan hediye paketleri takdim edildi.

Kapanış ve değerlendirme:

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programda konuşmacılar, Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen Nezaket Okulları projesinin 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik önemli ve örnek bir çalışma olduğunu vurgulayarak takdirlerini ifade etti. Belediye yetkilileriyle öğretmenler arasındaki bu tür etkileşimlerin, eğitim uygulamalarına doğrudan katkı sağladığı ve sınıf içi yaklaşımlarda bütüncül bir perspektif geliştirdiği belirtildi.

Katılımcılar, bir haftalık eğitim sürecinin hem mesleki bakış açılarını zenginleştirdiğini hem de öğrencilere aktarılacak erdem ve nezaket değerlerinin pekişmesine hizmet edeceğini söyledi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ NEZAKET OKULLARI ÖĞRETMENLERİ, MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN BİR HAFTALIK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLADI.