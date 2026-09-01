Kadıköy'de 60. randevu: ezeli rekabette geçmişin karnesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadı'nın 1982'de yeniden hizmete girmesinden bu yana yapılacak bu maç, iki takım arasında Kadıköy'deki 60. resmi randevu olacak.

genel istatistikler:

Kadıköy'de geride kalan 59 maçta Fenerbahçe 23 galibiyet alırken, Beşiktaş 16 kez sahadan galip ayrıldı; karşılaşmaların 20'si berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe toplam 85 gol atarken, Beşiktaş 70 gole ulaştı. İlginç bir ayrıntı olarak, Fenerbahçe bu müsabakaların 13'ünde gol atamazken, Kadıköy'deki sadece 6 karşılaşma golsüz tamamlandı.

lig karnesi ve gol dağılımı:

Kent statülerine göre ayrıldığında, Kadıköy'de oynanan 45 lig maçında Fenerbahçe 18 galibiyet, Beşiktaş 12 galibiyet aldı; 15 lig karşılaşması berabere bitti. Bu lig maçlarında Fenerbahçe 64 gol atarken, Beşiktaş 58 golle karşılık verdi. Bu veriler Kadıköy'ün iki takım arasında hem dengeli hem de zaman zaman gol açısından zengin bir saha olduğunu gösteriyor.

kadıköy'deki son 10 maçın özeti:

İki ekibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi ekip 4 galibiyet alırken, Beşiktaş 3 kez kazandı; 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Son 10 derbinin kronolojisi şu şekilde:

03.12.2016 — Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 0

23.09.2017 — Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1

24.09.2018 — Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1

22.12.2019 — Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 1

29.11.2020 — Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 4

19.12.2021 — Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 2

02.04.2023 — Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 4

27.04.2024 — Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1

04.05.2025 — Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 1

05.04.2026 — Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 0

Bu çizelge, Kadıköy'ün zaman zaman dengeli, zaman zaman da gollü sonuçlara sahne olduğunu ortaya koyuyor. 1982'den bu yana süregelen serideki sayılar ve son yılların sonuçları, 5 Eylül'deki derbinin hem tarihi bir sayı hem de rekabetin yeni bir perdesi olduğunu vurguluyor.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'DE 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ YAPACAKLARI DERBİYLE KADIKÖY'DE 60. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK