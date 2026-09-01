Kaçkar’a çağrı: Benjy Jouannaud 100K için yola çıkıyor

Kaçkar by UTMB hazırlıkları ve tarihleri:

Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül 2026 tarihlerinde Rize’nin Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları çevresinde ikinci kez düzenlenecek.

Chamonix ziyaretinde organizasyon incelendi:

Yarış öncesinde Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ve beraberindeki heyet, Fransa’nın Mont-Blanc bölgesindeki Chamonix kasabasında gerçekleştirilen UTMB World Series Büyük Finalini takip etti. Etkinlik, sekiz farklı kategoride düzenlendi ve 11 binden fazla sporcu katıldı; organizasyon Chamonix’te festival atmosferinde gerçekleşti. Rize heyeti, UTMB’nin yarış yapısını ve katılımcı deneyimini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Jouannaud’un parkur ve deneyim değerlendirmesi:

Fransız sporcu Benjy Jouannaud, daha önce Kaçkar by UTMB deneyimini Türk gazetecilerle paylaştı. Geçen yıl hava koşulları nedeniyle 50K parkurunda yarıştığını belirten Jouannaud, organizasyonu ve parkurun niteliğini şu sözlerle anlattı:

"Geçen sene Kaçkar by UTMB’ye gelmiştim. Hava durumundan dolayı 50K koştum. Sıkıntılara rağmen müthiş bir organizasyon oldu. Parkur gerçekten tam bir dağ parkuru, zor ve teknik bir parkur."

Bu yıl 100K parkuruna katılacağını duyuran Jouannaud, Kaçkar Dağları’nın doğası ve bölge insanının misafirperverliğine de vurgu yaptı: "Kültür, dağlar, manzaralar ve insanların sıcaklığı çok özel. Hiçbir yerde bunu görmedim." Ayrıca parkurun yüksekliği konusunda uyarıda bulundu: "En yüksek tepe 3 bin metre. Yukarıda kar var, bütün ekipmanlarımızla hazırlıklı olmamız gerekiyor."

Jouannaud, Türk gazeteciler aracılığıyla sporcuları Kaçkar by UTMB’ye davet ederek sözlerini, "Kaçkar’a çay içmeye gidelim." diyerek tamamladı.

FRANSIZ SPORCU BENJY JOUANNAUD'DAN KAÇKAR ÇAĞRISI