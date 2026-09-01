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Üniversite ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü gençleri sahaya çıkaracak protokol

BARÜ ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü protokolü, öğrencilerin ağaçlandırma, eğitim ve saha etkinlikleriyle ormancılığı uygulamalı öğrenmesini amaçlıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üniversite ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü gençleri sahaya çıkaracak protokol

Protokolün kapsamı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında, öğrencilerin çevre ve orman bilincini geliştirmeyi hedefleyen "Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Uygulama İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol, Rektörlük Senato Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından yürürlüğe kondu.

Uygulamalı eğitim ve saha çalışmaları:

İş birliği kapsamında öğrencilerin ağaçlandırma çalışmaları, eğitim ve seminerler, teknik saha gezileri, doğa yürüyüşleri ve sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacak. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından orman yangınları, biyolojik çeşitlilik, ağaçlandırma teknikleri ve doğa koruma konularında eğitimler verilecek.

Geziler ve tanıtım olanakları:

Öğrencilerin sahada deneyim kazanması için bakım sahaları, fidanlıklar, yangın gözetleme kuleleri, yangın ekip binaları, orman depoları, orman parkları ve ekoturizm alanlarına teknik geziler düzenlenecek; böylece gençlerin ormancılık faaliyetlerini yerinde gözlemleme imkânı artacak.

Ormancılık Kulübü ve bilinçlendirme:

İmzalanan protokol doğrultusunda BARÜ bünyesinde Ormancılık Kulübü kurulması planlanıyor. Kulüp, orman sevgisinin kazandırılması, ormanların korunması ve geliştirilmesi ile orman yangınlarıyla mücadele konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayacak.

Beklenen katkılar:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, protokolün öğrencilerin ormancılık faaliyetlerini yakından tanımalarına olanak sağlayacağını ve üniversite-kamu iş birliğinin güçlenmesinin doğa ile ilgili farkındalığı artıracağını vurguladı. İş birliğinin hem akademik çalışmalar hem de sahadaki uygulamalar açısından süreklilik kazanması hedefleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE VE...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE VE ORMAN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA “EĞİTİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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