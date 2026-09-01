Menteşe'de eğitim yılı hazırlıkları için müdürler kurulu toplandı

Menteşe'de müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi

2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı'nda kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantı, Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve ilçe genelindeki okul ile kurum müdürleri katılım sağladı.

hazırlık süreçleri ve öncelikler:

Toplantıda, yeni dönemin daha etkin ve verimli geçirilmesine yönelik planlamalar önceliklendirildi. Okulların fiziki ve donanımsal ihtiyaçları masaya yatırıldı; eğitim materyali, altyapı düzenlemeleri ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek programların uygulanabilirliği tartışıldı.

görüş, öneri ve istişareler:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, şube müdürleri ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen oturumlarda, yönetimsel ve uygulamaya dönük öneriler dinlendi. Müdürlerin talepleri ve saha gözlemleri karşılıklı istişareyle değerlendirildi; uygulama takvimi ve sorumluluk dağılımı üzerinde mutabakata varıldı.

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere ve velilere hayırlı ve başarılı olması dilekleriyle sonlandırıldı. Alınan kararların hayata geçirilmesi için koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

MENTEŞE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ