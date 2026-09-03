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Denizli Büyükşehir’den KPSS adaylarına moral ve tekrar desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 KPSS adaylarına yönelik düzenlediği ücretsiz iki günlük Genel Tekrar Kampı yoğun ilgi gördü, başkan destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Denizli Büyükşehir’den KPSS adaylarına moral ve tekrar desteği

Denizli Büyükşehir’den KPSS adaylarına moral ve tekrar desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylar için düzenlenen ücretsiz Genel Tekrar Kampı, Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda iki gün boyunca devam etti. Açılışa katılan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlere başarı dileklerini ileterek belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kampın amacı ve katılımcı ilgisi:

Kamp, sınav maratonunda adayların moralini yükseltmek, sınav stresini azaltmak ve son dönemdeki eksikleri kapatmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Organizasyon sınava hazırlanan adaylardan yoğun ilgi gördü; katılımcılar, kampın hem bilgi pekiştirme hem de motivasyon sağlama açısından beklentileri karşıladığını belirtti.

Eğitim programı ve uzman eğitmenler:

İki gün süren yoğunlaştırılmış programda alanında uzman isimler adaylara rehberlik etti. Programda Tarih dersini Güven Özbek, Vatandaşlık dersini Zerrin Kaya, Türkçe dersini Suna Akyol ve Coğrafya dersini Furkan Aysal sundu. Etkinlikte kritik bilgiler aktarıldı, soru çözüm teknikleri ve sınav stratejileri paylaşıldı.

Açılış konuşmasında Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlerin geleceğe dair kaygılarını bildiklerini belirterek dayanışma mesajı verdi ve adaylara verimli bir sınav dönemi diledi. Katılımcılar da kamp için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek sınav öncesi moral ve motivasyon kazandıklarını ifade etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KPSS ADAYLARI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ ÜCRETSİZ GENEL TEKRAR KAMPI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KPSS ADAYLARI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ ÜCRETSİZ GENEL TEKRAR KAMPI YOĞUN KATILIMLA TAMAMLANIRKEN, AÇILIŞA KATILAN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU GENÇLERE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETEREK HER ZAMAN YANLARINDA OLDUKLARINI VURGULADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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