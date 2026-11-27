Uyuşturucuya büyük darbe: 73 ilde bin 870 şüpheli yakalandı, 2 ton 761 kilogram ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre polis ekipleri son iki haftada 73 ilde eş zamanlı narkotik operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve toplam bin 870 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı:

Açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğü belirtildi. Toplam 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlar geniş çaplı şekilde gerçekleştirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç:

Yakalanan şüphelilerden bin 17’si tutuklandı, 291’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, soruşturmaların sürdüğünü ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

73 ildeki narkotik operasyonlarında bin 870 şüpheli yakalandı