Denizli'de doğum sonrası ihmaller zinciri: anne ve bebek yaşamını yitirdi

Olayın seyri:

Denizli'de ikinci çocuğuna hamile olan Gamze Doğan, tüm gebelik takibini Pamukkale ilçesindeki özel bir hastanede yaptırdı. 23 Ağustos gecesi saat 04.00 sıralarında sancıları artınca eşi Mehmet Doğan ile birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan ilk kontrollerde, hastane kayıtlarına göre anne ve bebeğin durumu iyi bulundu ancak doğum planı daha önce 28 Ağustos olarak belirlenmişti.

Hekim S.G.'nin değerlendirmesi üzerine aile, sezaryen tarihini öne almayı kabul etti. Saat 06.48'de sezaryene karar verildi ve operasyon gerçekleştirildi. Operasyon normal süresinden uzun sürünce aileye ilk yapılan bilgilendirmede annenin durumunun iyi olduğu, bebeğin ise solunum sorunu yaşadığı belirtildi.

Doktor açıklamaları ve çelişkiler:

Ameliyat sonrası doktorlardan gelen anlatımlarda çelişkiler ortaya çıktı; Kadın Doğum Uzmanı S.G. bebeğin solunum sorunu olduğunu söylerken, kısa süre sonra devreye giren çocuk doktoru bebeğin mor ve cansız doğduğunu bildirdi. Aile, ameliyat sırasında ultrason ile çocuğun konumunun incelenmediğini ve kanala girip girmediğinin kontrol edilmediğini iddia etti.

Tıbbi müdahale, ağırlaşma ve sevk:

Doğum sonrası normal odaya alınan Gamze Doğan, aileye göre yarı baygın, şiddetli ağrı ve sancı şikâyeti bildirdi. Hemşireler tarafından serum ve ilaç uygulaması yapıldı; kısa süre sonra anne adayının el ve ayaklarında morarmalar, yoğun kanama ve solunum güçlüğü tespit edildi. Nöbetçi doktor ve anestezi uzmanı, kanamanın fazla olduğunu belirleyerek entübasyon ve ileri müdahale kararı aldı.

Hastane yetkilileri, bazı tedavi yöntemleri denendikten sonra imkanların yetersiz olduğunu belirterek hastayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) sevk etti. PAÜ Hastanesi'nde anneye yoğun kan takviyesi yapıldı ve diyaliz uygulandı; ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Gamze Doğan yaşamını yitirdi.

Ailenin tepkisi ve hukuki süreç:

Eşi Mehmet Doğan, hem bebeğinin hem eşinin ölümünü ihmale bağlı olduğunu iddia ederek ilk müdahale yapılan özel hastane, doktorlar ve süreçte ihmali olduğu öne sürülen tüm personel hakkında emniyete gidip şikayette bulundu. Mehmet Doğan’ın anlatımına göre, ameliyat süresinin uzun sürmesi, erken doğum kararında yapılan tıbbi değerlendirmelerin eksikliği ve ameliyat sonrası müdahalelerin zamanlaması aile açısından en önemli soru işaretlerini oluşturdu.

Ailenin tanıkları ve yakınları, yoğun bakıma kadar geçen süreçte hastane personelinin müdahalelerinin yetersiz kaldığını ileri sürdü. Gamze Doğan’ın kuzeni Arzu Ekizkurt de ekiplerin ancak ailenin tepki göstermesi, bağırıp çağırması üzerine devreye girdiğini, ilk anlarda doktor gelmediğini iddia etti. Ailenin iddiasına göre, hastane çalışanları önce durumu hafife aldı; daha sonra entübasyon ve genel anestezi uygulandı fakat tüm bu müdahaleler sonuç vermedi.

İddiaların yarattığı sorular:

Olayda, ameliyat öncesi karar verme sürecinin ve ameliyat sırasında yapılan muayenelerin kayıtları, NST verileri ile cerrahî notlarının incelenmesi kritik önem taşıyor. Aile, ultrasonla çocuğun konumunun kontrol edilmediğini ve ameliyat süresinin olağan süreden uzun olduğunu vurguluyor. Doktorların birbirini takip eden farklı açıklamaları ise adli ve idari soruşturmaların merkezine yerleşmiş durumda.

Ailenin başvurusu üzerine emniyet ve ilgili sağlık kurumları tarafından yürütülecek soruşturmanın sonuçları, hem doktorların mesleki uygulamalarının hem de hastane yönetiminin süreç işletimi ve donanımının değerlendirilmesini sağlayacak. Aile, bu süreci takip ederek başkalarının benzer acılar yaşamaması için hukuki ve idari yolları kullanacağını belirtiyor.

Olayla ilgili olarak hastane yönetimi ve ilgili hekimlerin resmi bir açıklaması henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturma ilerledikçe, salgı kayıtları, ameliyat raporları ve Adli Tıp sonuçları, yaşananların tıbbi gerekçelerini ve olası ihmallerin boyutunu ortaya koyacak.

Not: Haber, ailenin iddiaları ve mevcut bilgilere dayanarak derlenmiştir. Resmi soruşturma ve adli tıp sonuçları doğrultusunda ek bilgiler oluşabilir.

DENİZLİ'DE 2. ÇOCUĞUNA HAMİLE OLAN GAMZE DOĞAN VE BEBEĞİ, DOĞUM İÇİN GİTTİKLERİ ÖZEL HASTANEDE İDDİAYA GÖRE İHMALLER ZİNCİRİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ