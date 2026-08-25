Şantiyede su doldururken fenalaşan tanker şoförü yaşamını yitirdi

İlkadım'da şantiyede görev yapan tanker şoförü hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İlkadım Belediyesi'nin yol yıkama çalışmalarında görevli tanker şoförü Vahit Söylemez (47), şantiyede tankere su doldurduğu sırada aniden yere yığıldı. Olay, şantiyedeki çalışma sırasında gerçekleşti.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT YOL YIKAMA TANKERİNİN ŞOFÖRÜ VAHİT SÖYLEMEZ (47), ŞANTİYEDE SU DOLDURDUĞU SIRADA ANİDEN YERE YIĞILARAK HAYATINI KAYBETTİ.