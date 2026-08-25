Alaybey’de silahlı kavga: ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti, 5 gözaltı

Olayın gelişimi:

Olay, 21 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi Mehmet İhsan Zeyrek Sokak ile 1690 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Saldırıda; A.T. (52) çenesinden, R.T. (58) sol dizinden, L.M. (49) sağ omzundan, M.Y. (81) sağ ayak bileğinden ve İ.K. (38) bacağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu ve cenaze:

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan A.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. A.T.'nin cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve deliller:

Olay yerinde yapılan incelemede polis ekipleri tarafından 14 adet boş kovan ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. İlk aşamada kavgaya karıştığı belirlenen S.Ö. (41) tedavisi tamamlandıktan sonra yakalandı. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında İ.K. ve ismi henüz açıklanmayan bir diğer şüphelinin bulunduğu, son yakalamalarla birlikte gözaltı sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğünü, delillerin değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

OLAY YERİ