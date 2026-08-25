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Şavşat’ta Erikli köyünde yangın dört haneyi etkiledi

Şavşat’ın Erikli köyünde çıkan yangında iki ev ve içlerindeki dört hane zarar gördü; itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürüyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şavşat’ta Erikli köyünde yangın dört haneyi etkiledi

olay yeri ve ilk müdahale:

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

itfaiyenin müdahalesi ve kontrol çalışmaları:

Kısa sürede müdahale eden ekipler alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yapılan müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı, şu anda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köydeki ekiplerin önceliği alevlerin yayılmasını engellemek ve soğutma işlemlerini tamamlayarak yeniden alevlenmenin önüne geçmek oldu.

hasar ve inceleme:

İlk belirlemelere göre yangında iki ev içinde bulunan Zakir Akaltun, Hicret Akaltun, Süleyman Akaltun ve Mehmet Akaltuna ait toplam dört hanenin yaşam alanı zarar gördü. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasarın tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattı.

Olayla ilgili çalışmalar sürerken köy sakinleri ve yetkililer soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı hasar tespiti yapacaklarını bildirdi.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNE BAĞLI ERİKLİ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA, 2 EVDE BULUNAN 4 HANENİN YAŞAM...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNE BAĞLI ERİKLİ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA, 2 EVDE BULUNAN 4 HANENİN YAŞAM ALANI ZARAR GÖRDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINI TAMAMEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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