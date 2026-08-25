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Selahiye'de tokat meselesi sonrası bıçaklama: 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

İlkadım Selahiye'de tokat iddiası sonrası çıkan kavgada 17 yaşındaki A.K. iki kişiyi bıçakla yaraladı; şüpheli Çocuk Şube'ye teslim edildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:48

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Selahiye'de tokat meselesi sonrası bıçaklama: 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın özeti:

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.K., çıkan tartışma sırasında G.E. (29) ve Ş.Ç. (31) adlı iki kişiyi bıçakla yaraladı.

Gelişme:

Yaralılar, olay yerinden sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi aciline kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; hastaneye kaldırılmaları ve tedaviye alınmaları olayın hemen ardından gerçekleştirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma aşamasında, A.K.'nin üç gün önce G.E.'nin kendisini tokatladığını iddia ettiği ve bunun bıçaklamaya neden olduğu yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve adli sürecin ilerleyişine göre ek işlemler yapılacak.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TOKAT ATMA MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TOKAT ATMA MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, ŞÜPHELİSİ 17 YAŞINDAKİ A.K. ADLI ÇOCUK POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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