Manisa'nın kız judokaları Anadolu finallerinde üç bronz kazandı

ANALİG judo finallerinde Manisa’dan üç bronz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği final müsabakalarında Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç judocular tatamiye çıktı. Zorlu eleme ve final periyotlarının ardından Manisa kız il karması önemli bir başarıya imza attı.

Manisa'nın madalyalı sporcuları:

Manisa adına yarışan sporculardan Rabia Beyza Özden 40 kiloda, Ecrin Nisa Baş 44 kiloda ve Bade Aydın 63 kiloda rırlayarak Türkiye üçüncüsü oldular ve her biri bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar il karmasının kürsüye çıkmasında belirleyici oldu.

il yönetimi ve antrenörlerin değerlendirmesi:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Öztürk, "Türkiye finallerinde elde edilen bu dereceler, ilimizin spor alanındaki başarılarına yeni bir halka ekledi. Genç sporcularımızın çalışmalarının karşılığını madalyalarla almaları son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca bu başarıda emeği geçen antrenörleri de isimleriyle anarak, Mehmet Gülten ve İsmail Canıtez’i kutladı ve sporculara gelecekteki müsabakalarda başarılar diledi.

Manisa spor camiası, finallerde kazanılan 3 bronz madalyayı memnuniyetle karşılarken, genç judocuların önümüzdeki şampiyonalarda da kenti başarıyla temsil etmeleri hedefleniyor. Bu sonuçların aynı zamanda alt yapı çalışmalarının ve yerel antrenörlüğün olumlu bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN MUĞLA’DA DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) JUDO TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ FİNAL MÜSABAKALARINDA MANİSA KIZ İL KARMASI, 3 BRONZ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.