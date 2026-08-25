Dolar 48,0931 +0,05%
Euro 56,1729 +0,13%
Bist 14.436,74 -0,45%
Altın Gram 7.234,03 -0,41%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,95 -2,86%
--°

Manisa'nın kız judokaları Anadolu finallerinde üç bronz kazandı

ANALİG Judo Türkiye finalinde Manisa kız il karması; Rabia Beyza Özden, Ecrin Nisa Baş ve Bade Aydın üç bronz madalyayla kente döndü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa'nın kız judokaları Anadolu finallerinde üç bronz kazandı

ANALİG judo finallerinde Manisa’dan üç bronz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği final müsabakalarında Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç judocular tatamiye çıktı. Zorlu eleme ve final periyotlarının ardından Manisa kız il karması önemli bir başarıya imza attı.

Manisa'nın madalyalı sporcuları:

Manisa adına yarışan sporculardan Rabia Beyza Özden 40 kiloda, Ecrin Nisa Baş 44 kiloda ve Bade Aydın 63 kiloda rırlayarak Türkiye üçüncüsü oldular ve her biri bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar il karmasının kürsüye çıkmasında belirleyici oldu.

il yönetimi ve antrenörlerin değerlendirmesi:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Öztürk, "Türkiye finallerinde elde edilen bu dereceler, ilimizin spor alanındaki başarılarına yeni bir halka ekledi. Genç sporcularımızın çalışmalarının karşılığını madalyalarla almaları son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca bu başarıda emeği geçen antrenörleri de isimleriyle anarak, Mehmet Gülten ve İsmail Canıtez’i kutladı ve sporculara gelecekteki müsabakalarda başarılar diledi.

Manisa spor camiası, finallerde kazanılan 3 bronz madalyayı memnuniyetle karşılarken, genç judocuların önümüzdeki şampiyonalarda da kenti başarıyla temsil etmeleri hedefleniyor. Bu sonuçların aynı zamanda alt yapı çalışmalarının ve yerel antrenörlüğün olumlu bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN MUĞLA’DA DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) JUDO...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN MUĞLA’DA DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) JUDO TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ FİNAL MÜSABAKALARINDA MANİSA KIZ İL KARMASI, 3 BRONZ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

malazgirt'te atlı okçuluk finali heyecanı:
images

Malatya'da minderde buluşma: 15 ülkeden bin 19 güreşçi şehre geliyor
images

Konyaspor Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı
images

elazığ'da gsb yurtları yeni döneme hazır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da iki ayrı araç yangını: servis minibüsü ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi