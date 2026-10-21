Denizli'de dört ilçeye 10 kilometrelik led dokunuş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde yürüttüğü aydınlatma yenileme projesini tamamlayarak il genelinde hem güvenliği hem de enerji verimliliğini artırdı. Proje kapsamında toplam 10 kilometrelik hat yenilenirken, kent dokusuna uyumlu 247 yeni dekoratif aydınlatma direği ve çevre dostu armatürler devreye alındı. Eski sodyum buharlı sistemlerin yerini alan tasarruflu 105 watt LED armatürler cadde ve bulvarlarda daha aydınlık ve estetik bir görünüm sağladı.

Buldan'da geceler artık daha parlak:

Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan beton direkler sökülerek, kaldırımda 16 adet ve orta refüjde 48 adet olmak üzere toplam 64 dekoratif aydınlatma direği yenilendi. Altyapı çalışmaları kapsamında 1.962 metre uzunluğunda yeraltı toprak kanalı açılarak enerji kabloları yer altına alındı. Eski sistemde bulunan 112 adet 250 watt sodyum buharlı armatür, daha verimli 105 watt LED armatürlerle değiştirildi; böylece hem enerji tüketimi düştü hem de sokak aydınlatması standartları iyileştirildi.

Kale, Serinhisar ve Tavas'taki yenilemeler:

Kale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu, Şehit Polis Fethi Sekin, Abdullah Karaayvaz, İstiklal ve Menderes bulvarlarında talep ve tespitler doğrultusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Hasarlı ve refüj dışındaki galvaniz poligon direkler sökülüp temel betonları güçlendirildikten sonra TEDAŞ standartlarına uygun 81 yeni aydınlatma direği monte edildi. Bu kapsamda 1.500 metre yeraltı kablosu yenilenirken, 152 adet sodyum buharlı armatür 105 watt LED armatürlerle değiştirildi.

Serinhisar ilçesinin ana arterlerinden 100. Yıl Bulvarında ekonomik ömrünü yitirmiş 44 galvaniz çelik poligon aydınlatma direği sökülerek yerlerine yüksek enerji tasarrufu sağlayan 105 watt LED armatürler yerleştirildi; cadde hem aydınlık hem de görsel açıdan yenilenmiş oldu.

Tavas'ta Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırım ve asfalt yenileme çalışmaları ile eş zamanlı yürütülen aydınlatma yenileme faaliyetlerinde kaldırımlarda 36 adet ve orta refüjde 22 adet olmak üzere toplam 58 dekoratif direk değişimi yapıldı. Ayrıca 2.105 metre yeraltı toprak kanalı açılarak enerji hatları güvenli hale getirildi ve 80 adet sodyum buharlı armatür 105 watt LED armatürlerle değiştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin ilçelerde can ve mal güvenliğini hedeflediğini vurgulayarak, "Denizli’mizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Buldan, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerimizde tamamladığımız bu önemli projelerle; ekonomik ömrünü tamamlamış, tehlike arz eden eski ve yorgun sistemleri tamamen ortadan kaldırdık. Yerine enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve estetik LED aydınlatma sistemlerini kazandırdık. Şehrimizin caddelerini daha güvenli ve modern hale getirirken, tasarruf sağlayan bu yatırımlarla geleceğe yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımızın ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Proje, yerel altyapının güçlendirilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve kent estetiğinin artırılması hedefleri doğrultusunda planlanıp hayata geçirilirken, ilçelerdeki cadde ve bulvarların gece güvenliğini de yükseltti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BULDAN, KALE, SERİNHİSAR VE TAVAS İLÇELERİNDE TAMAMLADIĞI TOPLAM 10 KİLOMETRELİK MODERN AYDINLATMA HAMLESİYLE HEM ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRDI HEM DE CADDELERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRDİ. PROJE KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN 247 YENİ DİREK VE TASARRUFLU LED SİSTEMLERİYLE İLÇE MERKEZLERİ ARTIK DAHA ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU.