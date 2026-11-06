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Denizli’de iki kartal türü aynı bölgede fotokapanlara takıldı

Denizli’de fotokapanlarla izlenen yaban hayatında, Doğa Koruma ekiplerinin kamerasına şah kartal ve büyük orman kartalı birlikte yansıdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli’de iki kartal türü aynı bölgede fotokapanlara takıldı

fotokapan çalışması ve yöntem:

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Denizli'nin farklı noktalarına yaban hayatını izlemek amacıyla fotokapanlar yerleştirdi. Kurulan kameralar, yabani hayvan türlerinin belirlenmesi ve doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin takibi için sürekli kayıt yaptı.

iki kartal türü aynı alanda:

Belirlenen alanlardan birine kurulan kameralarda şah kartal ve büyük orman kartalı aynı bölgede görüntülendi. Kayıtlarda her iki türün de doğal ortamlarında arazide dolaştığı ve bölgeyi kullandıkları görüldü; aynı noktada iki farklı kartal türünün kaydedilmesi dikkat çekti.

biyoçeşitlilik ve izlemenin önemi:

Elde edilen görüntüler, Denizli'nin yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı zenginliği bir kez daha ortaya koydu. Fotokapan verileri; türlerin dağılımı, davranış örüntüleri ve yaşam alanı tercihleri hakkında bilimsel izleme için önemli kaynak sağlıyor.

Yetkililer, sürdürülen izleme çalışmalarıyla ekosistemdeki değişimlerin takip edileceğini ve koruma stratejilerinin bu verilerle şekillendirileceğini belirtti. Bölgeden gelen kayıtlar, hem yerel koruma çalışmalarının etkinliğini hem de Denizli’nin doğal değerlerini vurguluyor.

DENİZLİ’DE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNİN YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA KURDUĞU...

DENİZLİ’DE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNİN YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA KURDUĞU FOTOKAPANLAR, ŞAH KARTAL VE BÜYÜK ORMAN KARTALINI DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA GÖRÜNTÜLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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