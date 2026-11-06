Baraj gölünde yeni umut: Pembelik’e 35 bin sazan bırakıldı

Pembelik baraj gölü'ne 35 bin sazan yavru bırakıldı

Elazığ'da iç su kaynaklarındaki balık varlığını artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı güçlendirmek amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında, Karakoçan ilçesindeki Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Keban istasyonunun rolü:

İşlemi gerçekleştiren Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor. İstasyonda üretilen pullu sazan yavruları sadece bölgedeki iç sulara değil, haberleşmede aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin dört bir yanındaki iç sulara ve yurt dışındaki su kaynaklarına da ulaştırılıyor. Kurum kayıtlarında, istasyonda üretilen toplam 15 milyon pullu sazan yavrusunun 15 ile sevkiyatı tamamlanırken ifadesi yer alıyor.

Etkinlik ve katılımcılar:

Düzenlenen balıklandırma etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü, Karakoçan ilçe müdürlüğü yetkilileri, kurum personeli, köy muhtarı, bölge balıkçıları ve köy sakinleri katıldı. Yerel yetkililer, bu tür çalışmaları hem ekosistemin dengesi hem de kırsal ekonomik faaliyetin desteklenmesi açısından önemsediklerini ifade etti.

ELAZIĞ’DA PEMBELİK BARAJ GÖLÜ’NE 35 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI