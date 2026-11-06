Antalya, COP31'de 72 etkinlikle kentin iklim deneyimini dünyaya taşıyor

Antalya büyükşehir belediyesi COP31'de geniş katılımla yer alacak

Antalya, COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet temsilcilerini, yerel yönetimleri, bilim insanlarını, uzmanları ve uluslararası kuruluşları ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de kentte yürütülen çevre ve iklim politikalarını uluslararası platformda görünür kılmak üzere etkin bir programla fuarda yer alacak. Belediye, 9-20 Kasım tarihlerinde toplam 72 etkinlikte yer alacak; bu etkinliklerin büyük bölümü Yeşil Bölge’deki G2 Hub’da kurulan 200 metrekarelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonunda düzenlenecek.

Pavilyon programı: yerel çözümler ve iş birlikleri:

Pavilyonda 9 Kasım'da başlayacak oturumlarda iklim dostu tarım, sürdürülebilir sulama, sıfır atık yaklaşımları, atık su yönetimi, enerji dönüşümü ve akıllı ulaşım sistemleri gibi konular ele alınacak. Program, panel, söyleşi, atölye ve uluslararası buluşmalardan oluşuyor; ayrıca Rabat ile yapılacak iş birliği imza töreni de pavilyon takviminde yer alıyor. Metropoliten İklim Liderliği Diyaloğu kapsamında kentlerin ortak iklim eylemleri ve yerel yönetimlerin kapasite güçlendirme ihtiyaçları tartışılacak.

Antalya ısı eylem planı: lansman ve uluslararası tanıtım:

Programın önemli başlıklarından biri Antalya Isı Eylem Planı olacak. Planın lansmanı 16 Kasım tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu'nda yapılacak; burada aşırı sıcaklıklara karşı kentsel dayanıklılığın artırılması, iklim risklerinin haritalandırılması ve bilimsel verilerin yerel politikalara aktarılması gibi konular tartışılacak. Planın uluslararası tanıtımı ise 12 Kasım'da Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek. Oturumda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir konuşmacı olarak yer alacak; panelist olarak ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili, Paris Belediyesi Ekolojik Dönüşüm ve İklim Direktörü Pauline Lavaud ve Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi Adalberto Maluf bulunacak.

Kapsamlı başlıklar: afet yönetiminden kıyı korumaya:

Program ilerledikçe afet yönetimi, iklim finansmanı, kentsel ısı riski, içme suyu güvenliği, iklim dostu ulaşım, dijital iklim çözümleri ve sürdürülebilir peyzaj gibi başlıklar gündeme gelecek. Antalya’nın doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik oturumlarda Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulaması, onarıcı ve döngüsel tarım, deniz koruma ve kıyı yönetimi, biyoçeşitlilik, orman yangınlarıyla mücadele ve su kaynaklarının korunması uzman katılımcılarla değerlendirilecek.

Uluslararası görünürlük ve gençlere yönelik etkinlikler:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kendi pavilyonunda değil, Mavi Bölge’de ve Türkiye Pavilyonu gibi farklı platformlarda da konuşmacı ve panelist olarak yer alacak. Örneğin 18 Kasım'da Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenecek "Plastiksiz Topraklar ve Kıyılar" etkinliğinde Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulamasının yaygınlaştırılması ele alınacak. Programda çocuklar ve gençler için de özel etkinlikler planlanıyor; çevreci dönüşüm atölyeleri, tohumlu kâğıt yapımı ve "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" temalı oyunlarla iklim bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 boyunca gerçekleştireceği etkinliklerle yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü güçlendirmeyi, uluslararası iş birliklerini derinleştirmeyi ve Antalya’nın sürdürülebilir, çevre dostu ve iklim dirençli kent vizyonunu küresel paydaşlara aktararak örnek uygulamaları paylaşmayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR