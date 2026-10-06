Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Denizli'de yol kenarı kirliğine sert müdahale: firmaya 181 bin lira ceza

Denizli Büyükşehir ekipleri, yol kenarına beton harcı döküp araç temizleyen firmayı suçüstü yakaladı; 181 bin TL ceza uygulandı, denetimler 7/24 sürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Denizli'de yol kenarı kirliğine sert müdahale: firmaya 181 bin lira ceza

Denizli Büyükşehir çevre denetimlerini yoğunlaştırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve doğanın korunması amacıyla çevre denetimlerini artırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan saha kontrollerinde, yol kenarına beton harcı döken ve izinsiz olarak araç temizliği yapan bir firma suçüstü yakalandı. Olay üzerine Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle ortak işlem yapıldı ve idari işlem uygulandı.

rutin denetimde suçüstü:

Saha ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontrol esnasında tespit edilen müdahalede, firma yetkilileri yola ve yol kenarına inşaat sonrası artan beton harcını boşaltmış, aynı noktada araç ve makine temizliği yaparak çevreyi kirletmişti. Yapılan tespitin ardından sorumlular hakkında düzenlenen İdari Yaptırım Tutanağı ile 181 bin TL idari para cezası uygulandı. Kirletici unsurlar olan harç ve çamur atıkları, ilgili sorumlulara temizletilip alan eski haline getirildi.

harç sızıntılarının yol yüzeyine verdiği zarar:

Denetimlerde sadece araziye yapılan kaçak dökümler değil, şehir içi ulaşımda hazır beton ve harç sızıntılarının yol yüzeyinde oluşturduğu kalıcı kir ve hasar da gündeme getirildi. Özellikle dik rampalarda, kırmızı ışıkta beklemeden kalkışlarda veya ani fren anlarında araçlardan yollara sızan beton harcı asfalt yüzeylerde leke ve aşınma yaratabiliyor. Bu nedenle yetkililer, hazır beton taşıyan araçların ağızlarının mutlaka kapatılması gerektiğini vurguladı.

Belediye ekipleri, çevreyi kirleten uygulamalara karşı tolerans göstermeyeceklerini belirterek denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Vatandaşların çevre kirliliği veya yola harç dökme gibi olumsuzlukları bildirmeleri için ALO 153 İhbar Hattı üzerinden yetkililere ulaşabilecekleri hatırlatıldı. Ayrıca denetimlerin 7/24 esasına göre devam edeceği bildirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DENETİMLERİNDE YOL KENARINA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DENETİMLERİNDE YOL KENARINA BETON HARCI DÖKEN VE İZİNSİZ ARAÇ TEMİZLİĞİ YAPAN BİR FİRMAYI SUÇÜSTÜ YAKALAYARAK CEZAİ İŞLEM UYGULADI. YETKİLİLER, HAZIR BETON TAŞIYAN ARAÇLARIN HAZNE AĞIZLARINI KAPATMASININ ZORUNLU OLDUĞUNU VURGULAYARAK KENT ESTETİĞİNİ KORUMAYA YÖNELİK KARARLI MÜCADELENİN 7/24 SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak kent merkezini etkiledi
images

Kayapa OSB'de atık tesisi tartışması: trafik ve çevresel kaygılar öne çıktı
images

Ordu'da somon ve levrek üretiminde kapsamlı saha denetimi
images

Gönüllüler Çamlı sahilinde temizlik yaparak mavi mirası korudu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi