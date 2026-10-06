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Kuruçay bağlarında sam hastalığı rekolteyi düşürdü, üreticiler teknik destek istiyor

Yozgat Çekerek'in Kuruçay köyünde görülen 'sam hastalığı' bağlarda büyük rekolte kaybına yol açtı; üreticiler teknik destek talep ediyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuruçay bağlarında sam hastalığı rekolteyi düşürdü, üreticiler teknik destek istiyor

Köyde durum ve etkiler:

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyündeki bağlarda etkili olan sam hastalığı, üretimde belirgin bir düşüşe neden oldu. İlçenin bazı bölgelerinde yüksek verim elde edilirken, Kuruçay ve çevresindeki bağlarda yaşanan rekolte kaybı üreticileri mağdur etti. Üreticiler, hastalığın yayılmasını önlemek ve gelecek sezon benzer zararların yaşanmaması için çözüm bekliyor.

üreticinin aktardıkları:

Geleneksel yöntemlerle pekmez üretimi yapan annesine yardım etmek için köye gelen Murat Gençaslan, bu yıl bağlardaki ürünün büyük bir kısmını dalında bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Gençaslan, "Üzümümüzde hastalık var; hemen hemen yüzde 60’ını bağda bıraktık, getirdiğimiz üzüm yüzde 30 ile 40 arasında kaldı. Biz genelde bağımıza iyi bakar, yüzde 50 civarında güzel ve düzgün verim alırdık. Üzümlerimiz böyle kara kuru olmazdı. Bu sene üzümlerimizi sam vurdu. Normalde çok kaliteli ürün elde ederdik. 'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur' derler; biz her sene olduğu gibi bu sene de baktık ama yeterli verim alamadık. Üzümler karardı, her sene dolan vagonumuz bu yıl dolmadı." ifadelerini kullandı.

yetkililerden beklentiler:

Bağlardaki rekolte kaybının bölgesel farklılık göstermesi üreticilerin ekonomik kaygılarını artırdı. Çiftçiler, hastalığın kontrol altına alınması, bağlarda uygulanabilecek müdahaleler ve gelecek sezon için zarar azaltıcı teknik uygulamalar konusunda ilçe tarım müdürlükleri ve yetkililerden eğitim, tarımsal danışmanlık ve teknik destek talep ediyor. Üreticiler, uygulanacak müdahalelerin zamanında ve yerinde yapılmasının hem mevcut rekoltenin korunmasında hem de sonraki dönemde benzer kayıpların önlenmesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Sam hastalığından etkilenen üzümlerde verim düştü, üreticiler yetkililerden teknik destek...

Sam hastalığından etkilenen üzümlerde verim düştü, üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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