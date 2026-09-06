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Denizli'de Yürüyüş Yolu'nda kafe önünde hesaplaşma: üç kişi hayatını kaybetti, dört şüpheli gözaltında

Denizli'de alacak verecek tartışmasının ardından bir kafede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; 4 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de Yürüyüş Yolu'nda kafe önünde hesaplaşma: üç kişi hayatını kaybetti, dört şüpheli gözaltında

Denizli'de kafe saldırısının detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında bir kafede meydana gelen olayda, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırının gelişimi:

Edinilen bilgilere göre taraflardan biri akşam saatlerinde diğer grubun kafede oturduğunu gördü. Saldırganlar ticari bir araçla bölgeye gelerek içeridekiler üzerine defalarca ateş etti. Karşı tarafın da ateşle karşılık vermesiyle çatışma kısa sürede büyüdü; bazı şüpheliler aynı araçla bölgeden kaçtı.

İlk müdahale ve can kayıpları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde Ercan Kazan ve Mahsun Kazan hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; ağır yaralanan Süphi Bozat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplamda olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayla ilişkili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ&#039;DE İKİ GRUP ARASINDA YAŞANAN ALACAK VERECEK TARTIŞMASININ ARDINDAN BİR KAFEYE...

DENİZLİ'DE İKİ GRUP ARASINDA YAŞANAN ALACAK VERECEK TARTIŞMASININ ARDINDAN BİR KAFEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELİRKEN 3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR. OLAYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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