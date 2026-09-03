Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,2587 +0,22%
Bist 13.975,12 -0,54%
Altın Gram 6.944,65 +1,45%
EUR/USD 1,1614 +0,20%
Brent Petrol 96,69 +1,11%
--°

Geleceğin raketleri Menteşe'de yeteneklerini sergiledi

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliğinde minikler kıyasıya mücadele etti; ödüller törenle verildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Geleceğin raketleri Menteşe'de yeteneklerini sergiledi

Menteşe’de minikler masa tenisinde kıyasıya mücadele etti

Muğla'da düzenlenen Masa Tenisi Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda tamamlandı. Turnuva, farklı kulüplerden gelen minik sporcuların yoğun katılımı ve yüksek tempolu karşılaşmalarıyla dikkat çekti.

müsabakaların atmosferi:

Gün boyu süren maçlarda sporcular, teknik beceri ve mücadele ruhunu ortaya koydu. İzleyiciler ve antrenörlerin desteğiyle geçen organizasyon, fair-play ruhu çerçevesinde ilerledi. Çekişmeli karşılaşmaların ardından sıralama belirlenerek dereceye giren sporcular belli oldu.

ödül töreni ve değerlendirme:

Dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapıldı. Ödüller, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Menteşe Spor Salonu Amiri Turan Yeşiloğlu ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Selin Görmek tarafından verildi. Yetkililer, turnuvaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Organizasyon, bölgedeki altyapı çalışmalarının ve genç sporcu gelişiminin önemini bir kez daha vurguladı. Menteşe'de düzenlenen bu tür etkinliklerin, masa tenisinde yeni yeteneklerin keşfine ve sporun tabana yayılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

MENTEŞE’DE MASA TENİSİ MİNİKLER İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

MENTEŞE’DE MASA TENİSİ MİNİKLER İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'den Dartmouth'a: satranç ve yazılımla ivye league'e uzanan genç başarı
images

Şahinbey Zağanos Takımı'ndan Teknofest'te özgün yazılım başarısı
images

Üç sporcu Ümraniye'den uluslararası kürsüye çıktı
images

Edin Dzeko milli takıma veda tarihini duyurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı