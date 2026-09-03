Geleceğin raketleri Menteşe'de yeteneklerini sergiledi

Menteşe’de minikler masa tenisinde kıyasıya mücadele etti

Muğla'da düzenlenen Masa Tenisi Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda tamamlandı. Turnuva, farklı kulüplerden gelen minik sporcuların yoğun katılımı ve yüksek tempolu karşılaşmalarıyla dikkat çekti.

müsabakaların atmosferi:

Gün boyu süren maçlarda sporcular, teknik beceri ve mücadele ruhunu ortaya koydu. İzleyiciler ve antrenörlerin desteğiyle geçen organizasyon, fair-play ruhu çerçevesinde ilerledi. Çekişmeli karşılaşmaların ardından sıralama belirlenerek dereceye giren sporcular belli oldu.

ödül töreni ve değerlendirme:

Dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapıldı. Ödüller, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Menteşe Spor Salonu Amiri Turan Yeşiloğlu ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Selin Görmek tarafından verildi. Yetkililer, turnuvaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Organizasyon, bölgedeki altyapı çalışmalarının ve genç sporcu gelişiminin önemini bir kez daha vurguladı. Menteşe'de düzenlenen bu tür etkinliklerin, masa tenisinde yeni yeteneklerin keşfine ve sporun tabana yayılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

MENTEŞE’DE MASA TENİSİ MİNİKLER İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI