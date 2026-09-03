Manisa'nın kızları Erzincan'da bronz madalyayla döndü

turnuvada elde edilen başarı:

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Manisa İl Karması Kız Futbol Takımı, grup aşamasında gösterdiği performansla dikkat çekti. Takım, grup maçlarının tamamını kazanarak lider olarak yarı finale yükseldi ve organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden 12 takım mücadele etti. Manisalı sporcuların saha içindeki disiplini ve takım ruhu, elde edilen dereceyi anlamlı kıldı.

takım çalışması ve teknik kadro:

Manisa ekibinin başarısında oyuncuların gayretinin yanı sıra antrenör ve teknik ekibin hazırlık sürecindeki katkıları öne çıktı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen sonucu gurur verici bulduklarını belirtti ve sporcularla teknik heyeti tebrik etti.

Öztürk'ün değerlendirmesi şöyle: "Genç sporcularımızın kendilerini geliştirmeleri, farklı illerden sporcularla mücadele ederek tecrübe kazanmaları ve yeteneklerini ortaya koymaları açısından çok önemli bir organizasyon. Erzincan’da Manisa’mızı başarıyla temsil eden kız sporcularımız, grup müsabakalarının tamamını kazanarak önemli bir performans ortaya koydu ve Türkiye üçüncülüğü elde etti. Sporcularımızın sahadaki mücadeleleri ve takım ruhu bizleri gururlandırdı"

Öztürk ayrıca antrenörlerin emeğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu başarıda sporcularımızın azmi kadar onları hazırlayan antrenörlerimizin emeği de büyük. Antrenörlerimiz, gençlerimizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Anadolu Yıldızlar Ligi gibi organizasyonlar sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz hem sportif anlamda kendilerini geliştiriyor hem de önemli deneyimler kazanıyor. Bizler de Manisa’da sporun tabana yayılması ve her branşta yeni yeteneklerin keşfedilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

organizasyonun gençlere katkısı:

Anadolu Yıldızlar Ligi, genç yeteneklerin keşfi ve sportif gelişimleri açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Erzincan'daki şampiyonada Manisa'yı başarıyla temsil eden takımın elde ettiği derece, hem bireysel gelişim hem de bölgesel spor altyapısının güçlenmesi açısından değer taşıyor. Yetkililer, gençlerin deneyim kazanması ve spor kültürünün yaygınlaşması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI’NDA MANİSA’YI TEMSİL EDEN İL KARMASI KIZ FUTBOL TAKIMI, GRUP MAÇLARININ TAMAMINI KAZANARAK YÜKSELDİĞİ YARI FİNALİN ARDINDAN ŞAMPİYONAYI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK TAMAMLADI.