Büyükşehir sözünü yerine getirdi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı destekleme amacıyla yürüttüğü uygulamalara bir yenisini ekledi. Bereketli Sürüler Projesi kapsamında daha önce verilen 2 dişi koyun ve 1 damızlık koç desteğinin ardından belediye, hayvan bakım maliyetlerini hafifletme vaadini yerine getirdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımlarda, hak sahibi üreticilere hayvan başına birer çuval arpa flake yem ulaştırıldı. Toplamda 309 kadın üretici bu ilk etap desteğinden faydalandı.

Dağıtımların kapsamı ve takvimi:

Yem dağıtımları Tavas, Beyağaç, Kale, Çameli, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde yapıldı. Çalışma, üç etap halinde planlandı; ilk etap dağıtımları tamamlandı ve geri kalan etapların da Aralık ayının ilk haftasında tüm ilçelerde bitirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan arpa flake yemlerin, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünü hafifletmesi ve küçükbaş hayvancılıkta verimliliği koruması bekleniyor. Belediye yetkilileri, desteklerin üretimin sürekliliğini sağlama ve kırsal ekonomiyi güçlendirme amacına hizmet ettiğini belirtiyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, "Biz yola çıkarken ‘Bu şehirde üretenin yolu açık, başı dik olacak; üreten kazanacak’ demiştik. ‘Bereketli Sürüler Projemiz’ ile hayvancılığa adım atan kadın üreticilerimize verdiğimiz yem sözümüzü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasına, "Bu şehirde üretene, emek verene, toprağına sahip çıkana biz de sahip çıkacağız. Kadın üreticilerimizin emeğini desteklemeye, üretimin devamlılığına katkı sunmaya ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üreticinin emeği, Denizli’mizin geleceğidir" sözleriyle devam etti.

Belediye yetkilileri, projenin hem ekonomik hem de sosyal etkilerini izlemeye devam edeceklerini ve benzer desteklerin ihtiyaç doğrultusunda sürdürülebilir şekilde planlanacağını belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "BEREKETLİ SÜRÜLER PROJESİ" KAPSAMINDA DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ SAĞLADIĞI 309 KADIN ÜRETİCİYE VERDİĞİ YEM SÖZÜNÜ TUTTU. İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DAĞITIMLARLA, ÜRETİCİLERE HAYVAN BAŞINA BİRER ÇUVAL ARPA FLAKE YEM ULAŞTIRILDI.