Rize'den Batum'a ortak tepki

Gürcistan’ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç, Rize’de iş dünyası ve turizm sektöründe geniş yankı buldu. Kentte faaliyet gösteren birçok turizm firması tüm Gürcistan turlarını durdurdu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası ise 4-6 Aralık tarihlerinde Batum’da düzenlenecek ticari fuara katılmama kararı aldı.

tur operatörlerinin iptal gerekçesi:

Yurt içi ve yurt dışı turlar düzenleyen işletmelerden Mahmut Arslan yaşananları şu sözlerle anlattı: "Dün akşam bizim de misafirlerimiz turla Gürcistan’daydılar, Batum’daydılar. Tura gönderdik onları. Haliyle Beşiktaş’ımızı, Türkiye’mizi desteklemek için oradaydık. Ama dün akşam gördüğümüz bu tepki, Türk’e karşı yapılan bu davranış, tutum gerçekten bizleri çok üzdü." Arslan, yaşananların iki ülke arasındaki sınır ötesi ilişkiler düşünülerek daha da üzüntü yarattığını söyledi ve tüm Batum turlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Arslan, işletmesi Vaveyla Turizm aracılığıyla özellikle yılbaşı döneminde yoğun rezervasyonların bulunduğu dönemde bile tüm Gürcistan programlarını durdurma kararı aldıklarını belirtti: "Tam turların dolu olduğu, yılbaşı serüveninin olduğu bir zamanda kötülüğü göz önüne çıkarmak için bizler bütün Gürcistan turlarımızı durdurma kararı aldık."

şirketler ve oda kararında birlik mesajı:

Turizm işletmecisi Kerem Kaçkar da, hem dünkü olayları protesto etmek hem de "farkındalık" oluşturmak amacıyla Gürcistan’a düzenlenen tüm turların durdurulduğunu söyledi. Kaçkar, sözlerinde hem Batum hem de Tiflis turlarının kapsamlı şekilde durdurulduğunu vurguladı ve "Beşiktaş taraftarına yapılan şiddet, polis tarafından uygulanan olaylar nedeniyle tüm turlarımızı durdurduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kaçkar, girişiminin aynı zamanda başka uluslararası meselelerle dayanışma niteliği taşıdığını da belirtti.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arif Mete ise yönetim kurulu kararıyla 4-6 Aralık tarihli Batum fuarına katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Mete, tur şirketleriyle yapılan görüşmelerde birçok acentenin tepkisel olarak seyahatlerini iptal ettiğini ve bu sürecin devam edeceğini söyledi: "Dün akşamki olayda tüm Türkiye bütünleşti. Burada sporun rengi ve taraftarı önemli değildir. Önemli olan Türkiye’nin birlik bütünlük içinde hareket etmesidir."

Rize’den gelen bu tepkiler, Batum’daki müdahelenin yarattığı rahatsızlığın yerel iş dünyasında somut boyutlara ulaştığını gösteriyor. Tur şirketleri ve oda yönetiminin kararları, önümüzdeki günlerde Gürcistan’a yönelik seyahat programlarında daha geniş çaplı iptallerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI AHMET ARİF METE DE GÜRCİSTAN'IN BATUM ŞEHRİNDE 4-6 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN FUARA KATILMAMA KARARI ALDIKLARINI İFADE ETTİ.