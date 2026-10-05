Dolar 49,1412 +0,07%
Euro 55,0296 -0,42%
Bist 12.460,15 +1,55%
Altın Gram 6.587,81 +0,18%
EUR/USD 1,1191 -0,59%
Brent Petrol 101,16 -1,07%
--°

Avrupa ve VNL şampiyonları dünya kupasında boy gösterecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 20 Ağustos–5 Eylül 2027'de ABD ve Kanada'da düzenlenecek 32 takımlı Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek; maçlar beş şehirde oynanacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa ve VNL şampiyonları dünya kupasında boy gösterecek

Avrupa ve VNL şampiyonları dünya kupasında boy gösterecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son Avrupa ve VNL şampiyonluğu unvanlarıyla 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyon, elemelerin tamamlanmasıyla birlikte 32 takımın katılımıyla oynanacak ve milliler bu geniş katılımlı turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek.

turnuva takvimi ve ev sahipleri:

Turnuva 20 Ağustos - 5 Eylül 2027 tarihlerinde, ABD ve Kanada ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Grup maçları Montreal'de Bell Centre, Omaha'da CHI Health Center Arena, Orlando'da Kia Center ve Quebec City'de Videotron Centre salonlarında oynanacak. Final etabına ise Anaheim'daki Honda Center ev sahipliği yapacak. Kura çekiminin tarih ve saati, FIVB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

format ve katılan takımlar:

Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takım ile düzenlenecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek; ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final oynanacak.

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, İtalya, Sırbistan, Polonya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

Milliler için bu turnuva, son dönemde kazanılan başarıların ardından hem prestij hem de uluslararası sıralama açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor. Kura çekimi ve grup eşleşmeleri netleştiğinde, Türkiye'nin rakipleri ve maç takvimi kesinleşecek ve turnuva serüveni resmen başlayacak.

SON AVRUPA VE VNL ŞAMPİYONU A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2027 KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA KUPASI’NDA...

SON AVRUPA VE VNL ŞAMPİYONU A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2027 KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA KUPASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop’ta sporun tabana yayılmasını hedefleyen amatör spor haftası kortejle açıld...
images

Eskişehir'de masa tenisi kürsüsünde kurumlar öne çıktı
images

Denizlili mindeler Balkanlarda zaferi yazdı
images

Amatör sporların renkli buluşması: Düzce'de gençler sahnede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip