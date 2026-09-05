Denizli’nin ormanları insansız gözetimle 7 gün 24 saat korunuyor

teknoloji ve kulelerin birleştiği gözetim ağı:

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda faaliyet gösteren 25 yangın gözetleme kulesi, orman ve arazi yangınlarının erken tespiti için kesintisiz hizmet veriyor. İnsanlı kulelerin yanı sıra Tavas Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulesi'ne kurulan insansız gözetleme sistemi, termal ve optik kameralarla sahayı anlık olarak tarayarak olası yangınları doğrudan Yangın Harekât Merkezi'ne bildiriyor.

izleme kapasitesi ve kapsanan alan:

Çakıroluk'taki insansız sistem yaklaşık 40 kilometre yarıçapındaki bölgeyi izleyebiliyor. Sistem sayesinde Denizli merkez ile Pamukkale, Tavas, Acıpayam ve Kale ilçelerindeki geniş ormanlık alanlar takip ediliyor; bu alanlar içinde yaklaşık 500 bin dönüm ormanlık ve çevresindeki yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisi izlenebiliyor. Bu veriler, termal sensör ve optik görüntü aktarımıyla eş zamanlı olarak Yangın Harekât Merkezi'ne iletiliyor.

gözcüler ve sahadaki koordinasyon:

Gözetleme kulelerinde görev yapan personel, özellikle yangın riskinin arttığı yaz aylarında 7 gün 24 saat ormanları izliyor. Tavas İlçe Orman Müdürlüğü personeli Gökhan Çırak, dumanın şekli, rengi, yoğunluğu, yayılışı ve rüzgâr yönü ile arazinin yapısının değerlendirildiğini; tespit sonrası öncelikle idari amirlere, ardından müdahale ekiplerine bilgi verildiğini belirtiyor. Bu çalışma, ekiplerin yangın bölgesine en kısa sürede ulaşmasını ve erken müdahaleyi amaçlıyor.

kulelerin tarihçesi ve savunma hattı rolü:

Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulesi, yaklaşık 1.700 metre rakımda bulunuyor; 1976'da hizmete açılan kule 2016'da yenilendi. Tavas İlçe Orman Müdürlüğü Şefi Ayşegül Sarıtaş, yüksek ve hâkim noktalara kurulan kulelerin yangınların büyümeden fark edilmesinde hayati önem taşıdığını ve gözcülerin Yeşil Vatanımızın ilk savunma hattını oluşturduğunu vurguluyor. Sarıtaş ayrıca bu yıl kuleye eklenen iki kamera ve termal sensörlerle yaklaşık 800 bin dönümlük alanın anlık takip edilebildiğini ifade ediyor.

Tavas İlçe Orman Müdürü Barış Aşula ise insansız gözetleme sisteminin 2026'da faaliyete geçtiğini, sistem sayesinde duman, sıcaklık artışı ve diğer yangın belirtilerinin 7/24 tespit edilerek kara ve hava araçlarının sevk ve idaresinin hızlandığını belirtiyor. Kule, ekiplerin yönlendirilmesi ve müdahale koordinasyonu açısından kritik bir görev üstleniyor.

vatandaşlara uyarılar:

Yetkililer, bölgede kızılçam ve karaçam türlerinin hâkim olduğunu; sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgârın kuvvetli olduğu dönemlerde yangın riskinin arttığını hatırlatıyor. Orman yangınlarının önemli bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek ateş yakma yasaklarına uyulması, sigara izmaritleri ve cam atıkların doğaya bırakılmaması ile anız ve bahçe temizliği için ateş yakılmaması çağrısında bulunuluyor.

DENİZLİ'DE ORMAN VE ARAZİ YANGINLARININ ERKEN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA 25 YANGIN GÖZETLEME KULESİ 7 GÜN 24 SAAT GÖREV YAPIYOR