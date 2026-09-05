İstanbulspor transfer dönemini Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile noktaladı

İmzalar ve sözleşme süresi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, transfer sezonunun son gününde kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi. Kulüp yetkilileri, Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Oyuncuların son durumları

Mamadou Fall, Kasımpaşa'nın kiralık olarak gönderdiği Bandırmaspor'da sezonu tamamlamıştı; İstanbulspor bu oyuncuyu kadrosuna kattı.

Aytaç Kara ise geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer formalarıyla geçirmişti ve kendisiyle de 1'er yıllık anlaşma sağlandı.

Takıma katkı ve beklentiler

İmzalar, İstanbulspor yönetiminin transfer döneminin son gününde takıma derinlik ve deneyim katma yönündeki hamlesi olarak değerlendiriliyor. Her iki oyuncunun da sezonun kalan bölümünde takıma uyum sağlayarak katkı vermesi bekleniyor.

MAMADOU FALL İMZAYI ATTI