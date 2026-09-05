Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

İstanbulspor transfer dönemini Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile noktaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, transfer sezonunun son gününde Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İstanbulspor transfer dönemini Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile noktaladı

İmzalar ve sözleşme süresi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, transfer sezonunun son gününde kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi. Kulüp yetkilileri, Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Oyuncuların son durumları

Mamadou Fall, Kasımpaşa'nın kiralık olarak gönderdiği Bandırmaspor'da sezonu tamamlamıştı; İstanbulspor bu oyuncuyu kadrosuna kattı.

Aytaç Kara ise geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer formalarıyla geçirmişti ve kendisiyle de 1'er yıllık anlaşma sağlandı.

Takıma katkı ve beklentiler

İmzalar, İstanbulspor yönetiminin transfer döneminin son gününde takıma derinlik ve deneyim katma yönündeki hamlesi olarak değerlendiriliyor. Her iki oyuncunun da sezonun kalan bölümünde takıma uyum sağlayarak katkı vermesi bekleniyor.

MAMADOU FALL İMZAYI ATTI

MAMADOU FALL İMZAYI ATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar MXGP için onuncu yılı ilave yarışlarla hedefliyor
images

greenwood rekoruyla öne çıkan fenerbahçe 5 yeni isimle güçlendi
images

Tarihi yarımada’da kaçış grubundan gelen atakla Pronskiy kazandı
images

Aslan kadrosunu beş transferle gençleştirdi ve 78.5 milyon euro harcadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Külafhöyük'te römork kazası: tütün yükü altında 8 işçi yaralandı

Eskişehir, Girne kazasında hayatını kaybeden Elmas Demir'e veda etti

St. Pauli'de iş yerinde silahlı saldırı: iki Türk hayatını kaybetti, biri yaralandı

Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır