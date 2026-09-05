Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza ve ilk müdahale:

Kırşehir'in Boztepe ilçesi Karacaören mevkiinde şehir içi nakliyat yapan sürücü C.O. idaresindeki 38 ABH 511 plakalı hayvan yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Sürücü C.O. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Hayvanların güvenliği ve yol tedbirleri:

Ekipler olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, tırda bulunan hayvanlar araçtan çıkarılarak güvenli alana nakledildi. Olay sırasında bölgede ulaşım için gerekli önlemler uygulandı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma ve emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı; ekipler kazanın oluş nedenine ilişkin tespit çalışmaları yapıyor.

KIRŞEHİR'İN BOZTEPE İLÇESİNDE HAYVAN YÜKLÜ TIR YAN YATTI.