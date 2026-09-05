Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

Queenstown kasabasından Sydney kentine gitmek üzere havalanan Qantas havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kalkış sırasında kuş çarptı. Uçakta yaklaşık 160 yolcu bulunuyordu ve çarpma sonucu uçağın sol motoru alev aldı.

iniş kararı ve yönlendirme:

Mürettebatın kararıyla uçak divert edilerek Christchurch Havalimanına yönlendirildi ve burada güvenli bir iniş gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmadı.

görüntüler ve tanıklıklar:

Motor bölümünden alev çıktığı anlar amatör kameralara yansıdı; kayıtlarda motorun alev aldığı ve duman yükseldiği görülüyor. Olayın ardından uçak ve yolcularla ilgili mevcut bilgiler bu görüntüler ve yolcu sayısıyla sınırlı kaldı.

Yeni Zelanda'dan havalanan bir yolcu uçağı, kuş çarpması sonucu motorundan alev yükselmesi üzerine başka bir havalimanına iniş yaptı.