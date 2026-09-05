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Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

Queenstown'dan Sydney'e giden Qantas Boeing 737-800'e kuş çarpması sonucu sol motor alev alınca uçak Christchurch Havalimanı'na indi; yaralanan yok.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

Queenstown kasabasından Sydney kentine gitmek üzere havalanan Qantas havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kalkış sırasında kuş çarptı. Uçakta yaklaşık 160 yolcu bulunuyordu ve çarpma sonucu uçağın sol motoru alev aldı.

iniş kararı ve yönlendirme:

Mürettebatın kararıyla uçak divert edilerek Christchurch Havalimanına yönlendirildi ve burada güvenli bir iniş gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmadı.

görüntüler ve tanıklıklar:

Motor bölümünden alev çıktığı anlar amatör kameralara yansıdı; kayıtlarda motorun alev aldığı ve duman yükseldiği görülüyor. Olayın ardından uçak ve yolcularla ilgili mevcut bilgiler bu görüntüler ve yolcu sayısıyla sınırlı kaldı.

Yeni Zelanda&#039;dan havalanan bir yolcu uçağı, kuş çarpması sonucu motorundan alev yükselmesi üzerine...

Yeni Zelanda'dan havalanan bir yolcu uçağı, kuş çarpması sonucu motorundan alev yükselmesi üzerine başka bir havalimanına iniş yaptı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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