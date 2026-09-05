İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

İstanbul Eyüpsultan'da saat 11.00 sıralarında Rami Kışla Caddesi üzerinde devam eden kazı çalışması sırasında, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu binaya giden doğalgaz borusu zarar gördü. Borudan yayılan yoğun koku çevrede paniğe neden oldu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekipleri sokak üzerinde kazı yaparken kazı sırasında doğalgaz hattı etkilendi ve boru patladı. Kokuyu alan vatandaşlar durumu fark ederek dışarı çıktı ve yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve onarım:

Ekipler önlem olarak sokağı şeritlerle kapatarak güvenlik alanı oluşturdu. Doğalgaz ekipleri hızlıca müdahale ederek gazı kesti ve sızıntının yayılmasını önledi. Gaz kesildikten sonra borunun onarılma çalışması yapıldı; onarımın tamamlanmasının ardından çevredeki panik sona erdi.

İSKİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ HATTI ZARAR GÖRDÜ.