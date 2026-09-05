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Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarptı

Alanya'da direksiyon hakimiyetini yitiren Fiat Tofaş, oto galeride park halindeki 3 araca çarptı; sürücü hafif yaralandı, olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarptı

Kontrolden çıkan Fiat Tofaş oto galeride durabildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir oto galeride park halinde bulunan araçlara çarparak durdu. Olay, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki D-400 karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre, S.D. yönetimindeki 07 E 9301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan bir oto galeride park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

İlk müdahale ve soruşturma:

Kazada sürücü S.D. hafif şekilde yaralanırken, galeride park halinde bulunan üç araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından inceleme başlatıldı. Yetkililer kaza sebebini netleştirmek için güvenlik kamerası görüntülerini ve olay yerindeki delilleri değerlendiriyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın oluş anını saniye saniye kayıt altına aldı ve soruşturma sürecinde delil olarak kullanılacak. Yetkililer, olası ihmallerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YOL...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ OTO GALERİDE PARK HALİNDE BULUNAN 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, 3 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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