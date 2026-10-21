Depo paylaşımı kavgası Yüksekova'da silahlı çatışmaya döndü

olayın gelişimi:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Amed Çarşısı önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulan İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. olay yerinde yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, yaralılardan birinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

soruşturma ve şüphelinin tespiti:

Vali Taşyapan, kavgaya neden olarak tarafların aynı depoyu kullanmak istemesinden kaynaklanan anlaşmazlık olduğunu, tartışmanın sonra silahlı kavgaya dönüştüğünü ve tarafların birbirlerinin ayaklarına ateş ettiğini aktardı. Olayın ardından bir şüphelinin, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildiği, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA 112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNCE OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN YARALILAR, AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.