Dolar 49,5974 +0,03%
Euro 55,7376 +0,05%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.618,99 +0,20%
EUR/USD 1,1236 -0,03%
Brent Petrol 109,51 +0,66%
--°

Depo paylaşımı kavgası Yüksekova'da silahlı çatışmaya döndü

Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi'ndeki Amed Çarşısı önünde depo paylaşımı tartışması silahlı kavgaya dönüştü; İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 21:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Depo paylaşımı kavgası Yüksekova'da silahlı çatışmaya döndü

olayın gelişimi:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Amed Çarşısı önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulan İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. olay yerinde yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, yaralılardan birinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

soruşturma ve şüphelinin tespiti:

Vali Taşyapan, kavgaya neden olarak tarafların aynı depoyu kullanmak istemesinden kaynaklanan anlaşmazlık olduğunu, tartışmanın sonra silahlı kavgaya dönüştüğünü ve tarafların birbirlerinin ayaklarına ateş ettiğini aktardı. Olayın ardından bir şüphelinin, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildiği, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA 112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNCE...

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA 112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNCE OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN YARALILAR, AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de servis minibüsünün park halindeki kamyona çarpma anı kayıtlara yan...
images

Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli çatalca'da çiğköftecide yakalandı
images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli çatalca'da çiğköftecide yakalandı

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Dron desteğiyle bulunup ailesine teslim edilen otizmli çocuk

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi