Depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evin depo kısmında yangın çıktı. Olay, saat 19.30 sıralarında Kemal Şık'a ait evin deposundan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Müdahale ve kontrol:

İhbarı alan itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal ederek alevlere müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı; müdahale esnasında mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Hasar ve soruşturma:

Yangında depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

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