Kontrollü patlama ile risk ortadan kaldırıldı

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kentindeki orduya ait mühimmat tesisinde, uzun yıllardır saklanan ve bozularak tehlike haline gelen kimyasal maddenin imhası yerel saatle 09.00 civarında gerçekleştirildi. Operasyon sırasında tesis çevresinden dumanlar yükseldi; yetkililer riskin çevre ve halka yansımasını önlemek için geniş çaplı güvenlik tedbirleri uyguladı.

risk tespiti ve teknik gerekçeler:

Rutin güvenlik denetimleri sonucunda, 68 varilde depolanan maddenin kimyasal yapısının bozulduğu ve kristalleştiği tespit edildi. Söz konusu madde, mühimmat üretiminde kullanılan kurşun azit olup, kristalleşme sonrası kendiliğinden patlama riski taşıyor. Yetkililer, maddenin başka bir tesise naklinin halk güvenliği açısından kabul edilemez risk oluşturacağı değerlendirmesiyle, bulunduğu yerde kontrollü şekilde imha edilmesine karar verdi.

halk sağlığı ve çevresel önlemler:

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tesis çevresindeki 32 kilometre yarıçap içinde kalan ve tahliye edilmeyen vatandaşlara kapalı alanda kalma uyarısı yaptı. Tahliye edilenlere geçici konaklama sağlandı; yetkililer kapı ve pencerelerin kapatılmasını, dış havalandırma sistemlerinin devre dışı bırakılmasını istedi. Ayrıca, tarım alanları ve hayvancılığın korunması için özel tedbirler alındı.

ABD Tarım Bakanlığı, patlama sonucu ortaya çıkabilecek kurşun içeren parçacıklardan potansiyel olarak etkilenecek yaklaşık 350 çiftlik bulunduğunu bildirdi ve arazi, hayvan yemi ile su kaynaklarının korunması için önlemler planlandı. Uzmanlar kurşun maruziyetinin, özellikle çocuklarda beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Operasyondan hemen sonra çevresel ölçümler yapıldı. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, ilk hava ölçümlerinde kurşun tespit edilmediğini açıkladı; bununla birlikte, yetkililer incelemelerin sürdüğünü ve operasyon öncesinde 1.200'den fazla hava, toprak ve su numunesi alındığını belirtti.

hukuki süreç ve itirazlar:

Operasyon daha önce çevre örgütlerinin itirazları nedeniyle yargıya taşınmış, Federal Temyiz Mahkemesi verilen çevre iznini geçici olarak askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump da mahkemenin kesin kararına kadar imha işleminin durdurulmasını istemişti. Mahkemenin geçici durdurma kararını kaldırmasının ardından operasyonun yapılmasının önündeki hukuki engel kalktı ve imha gerçekleştirildi.

Yetkililer, olayın çevresel etkilerinin tam olarak belirlenmesi için izleme çalışmalarını sürdüreceklerini, gerektiğinde ek temizlik ve koruma önlemleri uygulanacağını bildirdi. Halkın sağlık verileri ve tarımsal ürünlere ilişkin incelemeler uzun dönem takip kapsamında değerlendirilecek.

ABD'NİN IOWA EYALETİNDE ORDUYA AİT MÜHİMMAT TESİSİNDE, BOZULARAK KENDİLİĞİNDEN PATLAMA RİSKİ OLUŞTURDUĞU BELİRTİLEN YAKLAŞIK 4,5 TON KURŞUN AZİT KONTROLLÜ PATLAMAYLA İMHA EDİLDİ.