Cenazeler yurda getirildi:

İran'ın Urmiye kenti yakınlarında Sero bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emin Dilbilir ile İskan Duman'ın cenazeleri, İran'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Sınırda teslim ve bekleyiş:

Cenazeler hastanedeki işlemlerin ardından önce Sero Sınır Kapısı'na, oradan da yapılan devir teslim işlemiyle Esendere Sınır Kapısı'na götürüldü. Esendere'de bekleyen yakınlarına teslim edilen cenazeler, Esendere Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla alındı ve otopsi ile resmi işlemler için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Toplumun tepkisi ve yetkilinin açıklamaları:

Sınır kapısı ile hastane önünde toplanan çok sayıda vatandaş, ailelere taziye dileklerini iletti. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediğini belirtti.

Büyüksu, ailelerin dört gündür sınır kapısında cenazeleri teslim almak için beklediğini ifade ederek, 'Dört gün boyunca İran devleti, keyfi ve tamamen hukuk dışı uygulamalarla vatandaşlarımıza cenazeleri vermedi' dedi.

Başkan Büyüksu, geçen hafta Van'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 İran uyruklu kişinin cenazelerinin Türkiye tarafından kısa sürede İran makamlarına teslim edildiğini hatırlatarak, 'Takdir halkımızındır' ifadelerini kullandı.

Defin planı:

Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Emin Dilbilir'in cenazesinin Yüksekova'da, İskan Duman'ın cenazesinin ise Hakkari merkezde toprağa verileceği öğrenildi.

İRAN'IN URMİYE KENTİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN EMİN DİLBİLİR VE İSKAN DUMAN'IN CENAZELERİ, İŞLEMLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ESENDERE SINIR KAPISI'NDAN YURDA GETİRİLEREK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ.